KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, AB'li yetkili Borrell ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanı Akıncı, yarım saat süren telefon görüşmesinde Borrell'e, Kıbrıs'a gelerek kendisiyle görüşmemesinin kendisi ve Kıbrıs Türk toplumunda ciddi rahatsızlığa yol açtığını belirtti.

Kıbrıs'ta iki ana taraf olduğunu belirten Akıncı, geçmişte dönemin AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Yüksek Temsilci Borrell'in selefi Federica Mogherini ile gerek makamımda gerekse de yurt dışında birçok kez görüşmeler yaptığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Borrell'e hidrokarbon konusunda da taraflardan birinin Kıbrıslı Türkler olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz'de tırmanan gerginliği ortadan kaldırmaya yönelik 13 Temmuz 2019'daki önerisinin hala masada olduğunu dile getirdi.

Söz konusu önerinin, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve AB gözlemciliğinde bir diyalog platformu oluşturulmasını öngördüğüne işaret eden Akıncı, AB'nin de Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ortadan kaldırılması yönünde bu öneriye destek vermesini beklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, telefon görüşmesinde Borrell'e Kıbrıs sorununun çözümü için AB ile her düzeyde birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.



Borrell ise Kıbrıs ziyaretinde Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşemediği için üzüntülerini bildirerek, ilk fırsatta bu eksikliği telafi edeceklerini söyledi.

Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğinden yana olduklarını dile getiren Borrell, bu zenginlikten Kıbrıs'taki her iki toplumun hakkı olduğunu, gelecek süreçte diyalog içinde çalışma arzusunu da Akıncı'ya iletti.