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Aktüel KKTC Başbakanı Tatar’dan 46 yıl sonra bir bölümü açılan Kapalı Maraş'a ziyaret
Aktüel

KKTC Başbakanı Tatar’dan 46 yıl sonra bir bölümü açılan Kapalı Maraş'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:10:47 -
KKTC Başbakanı Tatar’dan 46 yıl sonra bir bölümü açılan Kapalı Maraş'a ziyaret

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 46 yılın ardından bugün bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret etti.

Tatar, Kapalı Maraş'ta halka açılan ve kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü gezerek incelemelerde bulundu.

Bazı bakan, milletvekilleri ve vatandaşlar da Tatar'a eşlik etti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da Maraş'ta incelemelerde bulundu.

Kapalı Maraş'ın bir kısmı bugün öğle saatlerinde halkın kullanımına açılmıştı.

Tatar, salı günü Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.

Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.


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