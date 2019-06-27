0553 313 94 23

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye’den gelen heyeti kabul etti

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’den gelen heyeti kabul etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:48
KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye’den gelen heyeti kabul etti

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’den gelen heyeti kabul etti. Tatar, “Bizi Türkiye’den kimse koparamaz” dedi.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi’nin davetiyle Türkiye’den gelen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Türk Tarih Kurumu Bilimsel Araştırma Uzman Müdürü Uğur Cenk Deniz İmamoğlu kabul etti. Heyete, kabulde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Benter de eşlik etti.


Türkiye Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye’den selamlar getirdiğini belirterek, iki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi ve ila nihai sürdürülmesi için kültürel ilişkileri önemsediklerini söyledi. “Siyasetin ve ticaretin rüzgarı farklı eser ama kültürün rüzgarı bir kere eser yerleştireceklerini yerleştirir” diyen Hekimoğlu, Vakıflar İdaresi’yle bir dizi projede çalışma imkanı bulmaktan mutlu olduklarını belirtti.


Hekimoğlu, şimdi ve gelecekte yer alacakları tüm programlarda işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’yle siyasi, kültürel, her türlü bağı önemsediklerini dile getirerek, Kapalı Maraş’taki incelemeler ve yapılacak envanter çalışması için işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Siyasetin gereği Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının savunulmasında, 1571’de ve sonrasında 1974’de gelenlerin kaynaşmasıyla yola devam ettiklerini belirten Tatar, “Tabii ki Türkiye’nin hayati öneme sahip destekleriyle” dedi.



“Bizi Türkiye’den kimse koparamaz”


Türkiye’nin garantörlüğünün önemini yeniden dile getirmek istediğini söyleyen Tatar, “Kıbrıs davası hala devam ediyor, her ne kadar bizim için barış 74’te tescil edilmiş olsa da, uluslararası camianın baskısıyla Kıbrıs’ta anlaşma ve sonrasında AB’de yerini bulması şeklinde baskı görüyoruz” şeklinde konuştu.


Tatar, bu baskıların her zaman olacağını ancak kendilerinin direnmek durumunda olduklarını söyleyerek, “AB üyeliği olabilir ama günün sonunda Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ve Kıbrıs Türk halkıyla bağlarının güçlenerek devam etmesi çok önemlidir” dedi. “Bizi Türkiye’den kimse koparamaz” diyen Tatar, mücadelelerine hem uluslararası camiada hem de Kıbrıs’taki siyasette devam ettirdiklerini söyledi. Tatar, her yerde muhalifler olduğunu ancak kendilerinin çıkış noktalarından yollarına devam ettiğini, kendi yollarının Türkiye ile birlikte ulusal dava için mücadele etmeye devam olduğunu belirtti.


Kıbrıs konusunda yaşanan süreçle ilgili bilgi veren Tatar, bugün bile deniz dibindeki hakların tartışıldığını, egemenlik haklarının tartışıldığını, Türkiye’nin desteğiyle hakimiyet alanını ortaya koyduklarını ifade etti. Fatih ve Yavuz gemilerinin bölgedeki Kıbrıs Türk haklarını aradığını, yapılan çalışmaları ve Türkiye’nin de bu davadaki kararlılığını takdirle izlediklerini dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamaların da yüreklerine su serptiğini vurguladı.



“Kıbrıs bizim için yavru vatan değil serhat vatan”


Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da KKTC’ye her geldiğinde müthiş bir heyecan hissettiğini belirterek, “Sizin gibi, Benter gibi değerli şahıslarla bir araya gelmek ve yaşanan tarihi, kahramanları hatırlamak ayrı bir şans” dedi. Turan, Kıbrıs için hiçbir endişe beslemediğini ifade ederek, bunun sebeplerini şöyle sıraladı:


“1. sizler, TMT ve kahramanlar; 2. Mehmetçik; 3. Kıbrıs Vakıfları; 4. Kıbrıs bizim için yavru vatan değil ‘serhat vatan.’”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:48
  1. kültür
  2. doğa
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Rusya'ya yaptırımları uzattı
    1. Avrupa Rusya'ya yaptırımları uzattı
    2. Akıncı Üssü davası
    3. Günaydın: "Çocuk ağlamakla fıtık..
    4. Beşiktaş’ta genç futbolcular sağlık..
    5. Gaziantep Büyükşehir Karate Takımı,..
    6. TCG Gökova Fırkateynine Almanya’da..
    7. Başkan Dutlulu basketbol yaz okulunu..
    8. Savaş: "Hatay’ın 10 milyar euro..
    9. Mardinli ve Suriyeli çocuklardan resim..
    10. Şahinbey’de spor ayakkabısı dağıtımı..
    11. İspanyol turistler Gelendost ve..
    12. Sivasspor teknik heyeti sağlık..
    13. Bayındırlık, İskan, Ulaştırma ve..
    14. Emniyet müdürünün oğlu kepçeyle oto..
    15. Deniz seviyesinde tiyatro başladı
    16. Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
    17. Yaban domuzunu kovboy gibi kement..
    18. Hemşireler simülasyonla eğitim alacak
    19. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü..
    20. Yanan evde mahsur kalan 2’si bebek 4..
    21. Bezelyenin sağlığa 12 ayrı faydası |..
    22. FETÖ'nün sözde "bölge imamı"na hapis..
    23. Sosyal medyada yürekleri ısıtan görüntü
    24. 30 yıldır düzele çalıyor
    25. Kendini doktor diye tanıtan ABD'li..
    26. ‘Baba’ çığlıkları atan yavruların..
    27. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    28. Zindan Altın Sürsürüspor’da
    29. Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja ve..
    30. Nevşin sen bu haberi okumasan da..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!