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Aktüel

KKTC Başbakanı Tatar, Fransa'yı GKRY'ye askeri desteği nedeniyle kınadı:

"Fransa, GKRY'ye askeri destek sağlamakla barışa değil bölgede gerginliğin artmasına, Kıbrıs sorununun bir sonuca bağlanmasının uzamasına hizmet etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:27:47 -
KKTC Başbakanı Tatar, Fransa'yı GKRY'ye askeri desteği nedeniyle kınadı:

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Fransa'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamakla barışa değil bölgede gerginliğin artmasına hizmet ettiğini belirterek, "Fransa'yı bütün bu gerçekler ortadayken Rum yönetimine sağladığı askeri destek nedeniyle kınıyor, bir an önce tutumunu gözden geçirmeye davet ediyorum." dedi.

Başbakan Tatar, yazılı açıklamasında, Fransa'nın GKRY ile 4 Nisan 2017'de imzaladığı "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinin resmen açıkladığını anımsattı.

Kıbrıs Türklerinin eşit ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 21 Aralık 1963'te Rumların silahlı saldırıları sonucu Türklerin atılmasıyla yıkıldığını kaydeden Tatar, "Güney Kıbrıs'taki devlet bir Rum devletidir. Dolayısıyla, GKRY'nin sanki bizim de ortak olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti devam ediyormuş gibi uluslararası anlaşmalara imza atmaya devam etmesi uluslararası hukuk bakımından ciddi bir ayıp olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Fransa'nın bu durumu bilerek Rumlarla anlaşma yapmasının 1960 antlaşmalarına aykırı olması ve bu antlaşmaların taraflar arasında kurduğu dengeyi bozması nedeniyle tehlikeli bir adım olduğunun altını çizdi.

- "Fransa'yı kınıyor, bir an önce tutumunu gözden geçirmeye davet ediyorum"

Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

"Fransa, GKRY'ye askeri destek sağlamakla barışa değil bölgede gerginliğin artmasına, Kıbrıs sorununun bir sonuca bağlanmasının uzamasına hizmet etmektedir. Oysa, Fransa BM Güvenlik Konseyi üyesidir ve barışın sağlanması ve/veya devam etmesi gibi önemli bir sorumluluğu vardır. Fransa'yı bütün bu gerçekler ortadayken Rum Yönetimi'ne sağladığı askeri destek nedeniyle kınıyor, bir an önce tutumunu gözden geçirmeye davet ediyorum."

KKTC ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı olduğuna işaret eden Tatar, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğini ve güvenliğini hiçe sayan tutumlara boyun eğmeyeceklerine vurgu yaptı.

Rum basınında, 11 Ağustos'ta yer alan habere göre, GKRY ile Fransa arasında yürürlüğe giren savunma iş birliği anlaşması kapsamında Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne inmişti.



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