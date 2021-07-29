  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ukrayna'dan destek mesajı: Yarın Türkiye'ye uçacak
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
THY’den açıklama! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı...
Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Gündem KKTC Başbakanı Saner'den Türkiye'deki yangınlara ilişkin "geçmiş olsun" mesajı
Gündem

KKTC Başbakanı Saner'den Türkiye'deki yangınlara ilişkin "geçmiş olsun" mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 23:53:00 -
KKTC Başbakanı Saner'den Türkiye'deki yangınlara ilişkin "geçmiş olsun" mesajı

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saner, Türkiye'deki yangınlar için KKTC olarak üzerlerine düşen herhangi bir görev varsa yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Saner, "Ana vatan Türkiye'de olan her olay bizi derinden etkilemektedir. Türkiye'de kötü bir olay oldu mu bizler burada onu en az 2 kat daha fazla hissediyoruz. İyi bir olaya da hep birlikte seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla Türkiye'deki 7 ilde birçok yangın meydana geldiğini hatırlatan Saner, yangınların sebebinin araştırıldığını ve Türkiye'deki tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Saner, Türkiye'deki yetkililerin yangınların kontrol altına alınması için büyük bir çalışma başlattığının da altını çizdi.

Önemli olanın yangınların olmaması için bilinçli şekilde çalışmak olduğunu vurgulayan Saner, yangın çıktıktan sonra telafisinin kolay olmadığını kaydetti.

Başbakan Saner, hükümet olarak bugünden itibaren ikinci bir açıklamaya kadar piknik alanlarını kapattıklarına değinerek yangınların önüne geçmek için herkesin, özellikle yaz aylarında, bilinçli davranarak çok dikkatli olması gerektiğine işaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Manavgat’ta meydana gelen yangınla ilgili mesaj yayımlayarak, çıkan yangını endişe ve üzüntüyle izlediklerini, en erken zamanda söndürülmesini ve can kaybının yaşanmamasını temenni ettiklerini ifade etmişti.

Tatar, hasar gören bölgelerde yaşayanlara geçmiş olsun, yaralılara acil şifalar dilemişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay