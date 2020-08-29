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Gündem KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya çarpıcı gönderme
Gündem

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya çarpıcı gönderme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sırasında yaptığı skandal açıklamaya göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 20:04:00 -
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya çarpıcı gönderme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Tatar'ı mesajında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yaptığı gönderme dikkat çekti.

Akıncı'dan tepki çeken ifadeler

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1974 yılındaki Barış Harekatı'nın bir savaş olduğunu ve akanın kan olduğunu belirtmiş, Barış Pınarı Harekatında da akanın su değil kan olduğu şeklinde skandal bir açıklamaya imza atmıştı.

Ersin Tatar'dan çarpıcı gönderme

Başbakan Ersin Tatar'ın, 'bu muzaffer ordunun kan dökmek için değil, vatanının ve milletinin bağımsızlığı için kanının son damlasına kadar savaşmayı ve şehit olmayı şeref bilmiş şanlı bir ordu olduğunu' belirttiği ifadeleri, Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı esnasında yaptığı tepki çeken açıklamaya bir gönderme olarak yorumlandı.

"TSK'nın güvencesinden vazgeçmeyeceğiz"

Kıbrıs Türk Halkının barışçı anlayışından, kendi yolundan ayrılmadan egemen eşitliğini, bağımsızlığını sonsuza dek koruyacağını söyleyen Tatar, Anavatan Türkiye ile iki devlet esasına dayalı, kardeşçe ilişkilerini sürdüreceklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) güvencesinden kesinlikle vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Tatar, bu muzaffer ordunun kan dökmek için değil, vatanının ve milletinin bağımsızlığı için kanının son damlasına kadar savaşmayı ve şehit olmayı şeref bilmiş şanlı bir ordu olduğunu vurguladı.

Rum tarafının yaşayabilir bir anlaşma ile Kıbrıs’ta iki halkın refah ve güvenliğinin daim olması için gerçekçi olması ve hayal peşinde koşmaktan, umdukları tavizlerin bir gün kendilerine verileceğini beklemekten vazgeçmeleri gerektiğini kaydeden Başbakan, bu duygu ve düşünceler ile, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.

 

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