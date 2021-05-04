  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan duyurdu: Ödemeler yarın başlıyor
Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı
HİSAR-A füzesi hedef uçağı vurdu!
Bakan duyurdu: Yarın hesaplarda olacak
Dünya KKTC Başbakanı Ersan Saner’den Rum lidere ayar üstüne ayar
Dünya

KKTC Başbakanı Ersan Saner’den Rum lidere ayar üstüne ayar

Cenevre'deki görüşmelerin ardından küstah açıklamalarda bulunan Rum lideri Anastasiadis'e bir cevap da KKTC Başbakanı Ersan Saner’den geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:31:00 -
KKTC Başbakanı Ersan Saner’den Rum lidere ayar üstüne ayar

Yeni Akit  Ankara 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'a tepki gösteren Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis’in haddine düşmedi. Anastasidis'in sözleri bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

Saner, Kıbrıs meselesindeki esas problemin Kıbrıslı Rumların adada Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istememesinden kaynaklandığını söyledi.

Osmanlı'dan beri buradayız!

Saner, “Rumlar Yunanistan’la birlikte Megali İdea’yı gerçekleştirmek adına da Birleşmiş Milletler’i kullanarak mevcut statükoyu devam ettirmeyi ve bu sayede de tanınmış bir Kıbrıs Cumhuriyeti olarak da yollarına devam etmeyi arzuluyorlar” diye konuştu. Başbakan Saner, Rum tarafı, anlaşmalardan kaçmak için sanki Kıbrıs Türk tarafı ilk kez böyle bir şey ortaya koymuş gibi senaryo çiziyor” ifadelerini kullandı.

Saner, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya nedeniyle yayımladığı mesajdaki ifadelerine de tepki gösterdi ve “Bizler 1571’de Osmanlı adayı aldığı zaman, buraya gelip burada yaşayan Kıbrıs Türk halkıyız. Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis’in haddine düşmedi. Anastasiadis'in sözleri bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan 'Stoklamamız lazım' demişti... Avrupa ülkesi o aşıyı 'tehlikeli' bulup programdan çıkardı!
Dünya

Mehmet Ceyhan 'Stoklamamız lazım' demişti... Avrupa ülkesi o aşıyı 'tehlikeli' bulup programdan çıkardı!

Danimarka Sağlık Otoritesi, Johnson & Johnson tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu gerekçesi il..
Bağcılar’da nostalji bahçeleri beyaza büründü
Yerel

Bağcılar’da nostalji bahçeleri beyaza büründü

Bağcılar’ın göz bebeği Nostalji Bahçelerinden biri olan Kiraz bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı. Adeta beyaz gelinlik giyen görüntüsüyle eşsiz..
Kademeli normalleşme planı belli oldu
Gündem

Kademeli normalleşme planı belli oldu

Tüm Türkiye 17 günlük tam kapanmanın ardından başlayacak olan normalleşme planını merak ediyor. Alınan bilgiye göre, kapanma sonrası kademel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay