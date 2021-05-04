KKTC Başbakanı Ersan Saner’den Rum lidere ayar üstüne ayar

Yeni Akit Ankara

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'a tepki gösteren Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis’in haddine düşmedi. Anastasidis'in sözleri bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

Saner, Kıbrıs meselesindeki esas problemin Kıbrıslı Rumların adada Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istememesinden kaynaklandığını söyledi.

Osmanlı'dan beri buradayız!

Saner, “Rumlar Yunanistan’la birlikte Megali İdea’yı gerçekleştirmek adına da Birleşmiş Milletler’i kullanarak mevcut statükoyu devam ettirmeyi ve bu sayede de tanınmış bir Kıbrıs Cumhuriyeti olarak da yollarına devam etmeyi arzuluyorlar” diye konuştu. Başbakan Saner, Rum tarafı, anlaşmalardan kaçmak için sanki Kıbrıs Türk tarafı ilk kez böyle bir şey ortaya koymuş gibi senaryo çiziyor” ifadelerini kullandı.

Saner, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya nedeniyle yayımladığı mesajdaki ifadelerine de tepki gösterdi ve “Bizler 1571’de Osmanlı adayı aldığı zaman, buraya gelip burada yaşayan Kıbrıs Türk halkıyız. Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis’in haddine düşmedi. Anastasiadis'in sözleri bardağı taşıran son damla oldu” dedi.