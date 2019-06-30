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KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Kapalı Maraş’ta Rum liderliği muhatabımız değil"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis’in kapalı Maraş konusunda iki taraf arasında teknik komite kurulmasını talep etmesine tepki göstererek, "Kapalı Maraş’ta Rum liderliği muhatabımız değil" dedi.

30 Haziran 2019 Pazar 16:50
KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Kapalı Maraş’ta Rum liderliği muhatabımız değil"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis’in kapalı Maraş konusunda iki taraf arasında teknik komite kurulmasını talep etmesine tepki göstererek, "Kapalı Maraş’ta Rum liderliği muhatabımız değil" dedi.


KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum lider Anastasiades’in kapalı olan Maraş konusunda iki taraf arasında teknik komite kurulması talebine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özersay, "Kıbrıs Türk tarafı olarak biz hakkımız olan denizdeki doğal zenginlikler konusunu oturup konuşalım, birlikte yönetelim dediğimizde bize yanıt dahi vermeyen, Kıbrıs Türkü’nü bu konuda kapsamlı çözüme havale eden Kıbrıs Rum liderliği şimdi hangi hakla kapalı Maraş konusunda teknik komite kurmaktan bahsediyor. Kapalı Maraş konusunda ortada bir kapsamlı çözüm müzakeresi ya da güven yaratıcı önlem süreci yoktur. Bu nedenle Kıbrıs Rum liderliği muhatabımız değildir. Burada kapalı Maraş’ın eski sakinleri paydaşlardan birisidir ve bu süreçte dışlanmayacaklardır" dedi.


KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, kapalı Maraş konusunu taşınmaz malların kime ait olduğu, sonra kimin kullanımına geçtiği gibi bir tartışmaya indirgemenin yanıltıcı olduğuna vurgu yaparak, “Kapalı Maraş’ta atacağımız adımları sadece bir mülkiyet yahut mal sahipliği olarak görmek asıl fotoğrafı gözden kaçırmak olur. Burada olay mülkiyetten ve malik olmaktan daha öte bir şeydir” ifadelerini kullandı.



“Ortada kapsamlı çözüm müzakeresi yok”


Şu anda devam eden kapsamlı bir çözüm müzakeresi olsaydı kapalı Maraş’ın o bağlamda iki taraf arasında bir noktada ele alınabileceğini söyleyen Özersay, “Öte yandan geçmişte defalarca güven yaratıcı önlem olarak kapalı Maraş konusu iki taraf arasında ele alındı ama hiçbir zaman bir sonuca ulaşılamadı. Öyle bir süreçte olsaydık yine anlardım. Ama aynı tartışmaları, her defasında sonuçsuz kalan süreçleri yeniden yaratmaya hiç gerek yoktur. Çünkü o yaklaşımlar statükonun devamından başka bir şeye yaramaz. Biz burada statükonun simgelerinden birisi haline gelmiş olan kapalı Maraş’taki durumu veriler temelinde ele almak istiyoruz. Yapılacak olan envanter çalışması fotoğrafı ortaya koyacaktır ve buna dayalı olarak da bazı adımlar atacağız. Bu nedenle kapsamlı çözüm ya da güven yaratıcı önlem şeklinde bir kapalı Maraş süreciyle karşı karşıya değiliz. Bu yüzden de iki taraf arasında komite kurulması yaklaşımını kabul etmemiz söz konusu değildir” diye konuştu.



“Hem evkaf hem de eski sakinler paydaştırlar”


Özersay, “Burada kapalı Maraş’ın eski sakinleri paydaşlardan birisidir ve bu süreçte dışlanmayacaklardır. Biz uluslararası hukuk kurallarını dikkate alarak paydaş konumundaki Vakıflar İdaresi ve eski sakinlerin haklarını ve beklentilerini de dikkate alarak KKTC hükümeti olarak bazı adımlar atacağız. Bunu yapmadan önce bilimsel bir çalışmayı devreye koyuyoruz. Olay budur ve bu bağlamda da Kıbrıs Rum liderliği muhatabımız değildir” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:50
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