KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Cephanelik bölgesinde içten içe patlamalar devam ediyor. Bölgeye girişler kapatılarak güvenli bir alan yaratıldı"

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