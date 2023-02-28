KKK sözleşmeli er temini klavuzu yayımlandı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuru yapmadan önce adayların mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumaları gerekiyor.

Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek “ Bilgilerim “ kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Sözleşmeli Er Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih yapacaktır. Tercih ekranında tercih önceliğine göre tüm tercihler (tüm sınıflar tercih edilecektir) mutlaka sıralanacak, sıralama işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edecektir.

Tercih yaparken;

(1) Piyade, Piyade (Komando), Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, İkmal, Bakım, Ulaştırma, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner arasından tercih önceliğine göre tüm tercihlerini (tüm sınıflar tercih edilecektir) başvuru programında mutlaka belirtecek ve sıralayacak,

(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması, idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, milli sporcu belgesi, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sınıflandırılacak,

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(3) Yapmış oldukları sınıf tercihlerine göre tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.

Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, dosya içerisine koyarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.

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