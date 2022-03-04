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Medya KJ operatörü isimleri yanlış yazdı! ABD'li sandığı konuğa fırça atan sunucu viral oldu
Medya

KJ operatörü isimleri yanlış yazdı! ABD'li sandığı konuğa fırça atan sunucu viral oldu

Hindistanlı televizyon moderatörü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını masaya yatırdığı televizyon programında, KJ'lerin yanlış yazılması sebebi ile Amerikalı sandığı Ukraynalı konuğa dakikalarca ayar verdi. Henüz hiç söz almamasına rağmen ülkesinin eleştirilmesine dayanamayan ABD'li konuk, Hintli sunucuya, "Ben daha ağzımı bile açmadım." deyince, ilginç anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 22:30:00 - 2022-03-04 22:47:37

 Yeniakit.com.tr 

Hindistan'ın Times Now televizyonunda moderatörün yanlış konuğa fırça atması sosyal medyada viral oldu.

Hindistanlı sunucu Rahul Shivshankar'ın konukları, Ukraynalı gazeteci Bohdan Nahaylo ve Amerikalı gazeteci Daniel Mcadams'dı.

İsimler yanlış yazılınca...

Kanalın Reji operatörleri, konukların adını yanlış yazdı. Ukraynalı Nahaylo'yu ABD'li Mcadams sanan Hindistanlı sunucu, ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarını eleştirdi. Öfkelenen sunucu, "Ukraynalılar hakkında bu kadar endişeli iseniz halkınızı oraya gönderin." dedi.

ABD'li Mcadams, "Ben daha konuşmadım bile." diyerek araya girmeye çalışsa da Hindistanlı sunucu, ABD'li Mcadams sandığı Ukraynalı gazeteciye bağırmaya devam etti.

'Mcadams benim!'

Sonunda çileden çıkan ABD'li konuk, "Ben konuşmuyorum. Diğer konuk konuşuyor. Ben ağzımı bile açmadım." diye bağırdı. Hindistanlı sunucu, hatasında ısrar ederek, "Ben size demiyorum. Mcadams'a diyorum." ifadesi ile karşılık verdi.

Mcadams ise, "Mcadams benim." deyince, Hindistanlı sunucu hatasını sonunda anlayarak özür diledi.

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