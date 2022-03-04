KJ operatörü isimleri yanlış yazdı! ABD'li sandığı konuğa fırça atan sunucu viral oldu

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Hindistan'ın Times Now televizyonunda moderatörün yanlış konuğa fırça atması sosyal medyada viral oldu.

Hindistanlı sunucu Rahul Shivshankar'ın konukları, Ukraynalı gazeteci Bohdan Nahaylo ve Amerikalı gazeteci Daniel Mcadams'dı.

İsimler yanlış yazılınca...

Kanalın Reji operatörleri, konukların adını yanlış yazdı. Ukraynalı Nahaylo'yu ABD'li Mcadams sanan Hindistanlı sunucu, ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarını eleştirdi. Öfkelenen sunucu, "Ukraynalılar hakkında bu kadar endişeli iseniz halkınızı oraya gönderin." dedi.

ABD'li Mcadams, "Ben daha konuşmadım bile." diyerek araya girmeye çalışsa da Hindistanlı sunucu, ABD'li Mcadams sandığı Ukraynalı gazeteciye bağırmaya devam etti.

'Mcadams benim!'

Sonunda çileden çıkan ABD'li konuk, "Ben konuşmuyorum. Diğer konuk konuşuyor. Ben ağzımı bile açmadım." diye bağırdı. Hindistanlı sunucu, hatasında ısrar ederek, "Ben size demiyorum. Mcadams'a diyorum." ifadesi ile karşılık verdi.

Mcadams ise, "Mcadams benim." deyince, Hindistanlı sunucu hatasını sonunda anlayarak özür diledi.