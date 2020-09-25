Kızlarını öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aileyi sevindirdi

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIKOK - Isparta'da 3 çocuk annesi Ümmühan Taşpınar'ı eşarpla boğarak öldüren sanık eşe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, genç kadının ailesini mutlu etti.

Isparta'da kamyon şoförü kocası Ferhat Taşpınar (25) tarafından 2018'de eşarpla boğularak öldürülen ve Keçiborlu-Dinar yolu yakınında bir su kanalında çalılıkların arasında cesedi bulunan Ümmühan Taşpınar'ın (22) Burdur'da yaşayan ailesi, kızlarının yokluğuna alışmaya çalışıyor.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanığa indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini olumlu karşılayan aile, kızlarının emaneti 3 torununa gözleri gibi bakıyor.

Baba Yakup Şahin (52), AA muhabirine, kızının yokluğuna alışmanın mümkün olmadığını söyledi.

Annesiz 3 çocuğa bakmanın çok zor olduğunu belirten Şahin, devletin olaydan sonra kendilerine ve çocuklara sahip çıktığını dile getirdi.

- "Olan çocuklara oluyor"

Mahkemenin verdiği kararın emsal olması gerektiğine dikkati çeken Şahin, "Bu 2 sene içinde benim çektiğimi bir ben bir de Allah bilir. Mahkemenin verdiği karara çok sevindim. Böyle acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz. Yuvalar yıkılıyor, olan çocuklara oluyor, çocuklar ortada kalıyor. Bunları yapan caniler cezaevlerinde çürüsün, dışarıda olması devlete, millete zarar." diye konuştu.

Anne Vesile Şahin (43) ise gözyaşlarının hiç dinmediğini ifade etti.

Kızından geriye kalan torunları için bir mücadele içerisinde olduklarını anlatan Şahin, "Maalesef giden geri gelmiyor. Torunlarımız için ayakta duracağız. En azından sanık en ağır cezayı aldı. Bu yüreğimize su serpti. Kararı duyunca gözyaşlarıma hakim olamadım. İçim biraz olsun rahatladı." dedi.

Taşpınar'ın kardeşi Hasan Hüseyin Şahin (21) de ablasının acısının hala yüreğinde olduğunu, verilen cezanın herkese ders olması gerektiğini kaydetti.



