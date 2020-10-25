Kızkalesi'nin karada bulunan bölümünde kazı çalışması başlatıldı
MERSİN (AA) - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nin karada bulunan bölümünde başlatılan kazı çalışmalarında zemin ve yüzey araştırması yapılıyor.
Mersin Müze Müdürlüğü öncülüğünde kalenin zemininde gerçekleştirilen çalışmalar, 2 arkeolog tarafından yürütülüyor.
Bölgedeki kazı ve restorasyon çalışmasının kasım ayında tamamlanması planlanıyor.
Tarihi kalenin karada bulunan bölümündeki çalışmaların ardından ziyarete açılacağı öğrenildi.