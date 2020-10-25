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Aktüel Kızkalesi'nin karada bulunan bölümünde kazı çalışması başlatıldı
Aktüel

Kızkalesi'nin karada bulunan bölümünde kazı çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:05:05 -
Kızkalesi'nin karada bulunan bölümünde kazı çalışması başlatıldı

MERSİN (AA) - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nin karada bulunan bölümünde başlatılan kazı çalışmalarında zemin ve yüzey araştırması yapılıyor.

Mersin Müze Müdürlüğü öncülüğünde kalenin zemininde gerçekleştirilen çalışmalar, 2 arkeolog tarafından yürütülüyor.

Bölgedeki kazı ve restorasyon çalışmasının kasım ayında tamamlanması planlanıyor.

Tarihi kalenin karada bulunan bölümündeki çalışmaların ardından ziyarete açılacağı öğrenildi.




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