AJet de Orta Doğu seferlerini iptal etti
AJet tarafından yapılan açıklamada, İran hava sahasının kapanması nedeniyle bölgede artan güvenlik riskleri doğrultusunda 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerinin ve iptal edildiğini duyurdu. Ek iptallerin de yapılabileceği belirtildi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, şu ifadelere yer verdi:
"ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık. Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir. Yolcularımız güncel uçuş bilgilerine resmi kanallarımız üzerinden ulaşabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."