  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudi yazar Avi Lipkin, "Mekke’ye Dönüş” adlı kitabında yazdı! Yahudilerin gözü Mekke’de! Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı! Saldırı sonrası gözler oradaydı! İran Devrim Muhafızları İsrail'in uykusunu kaçırdı Ramazan etkinliklerini hedef almıştı! Laikçi yobaza okulda mikrofon Bakan Gürlek’ten Jandarma’ya ateş açılmasına sert tepki! Kamu görevlisine silah çekenler adalet önünde hesap verecek Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor CHP eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş’dan manidar soru! “Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsa neden aday ol diyor?” İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Seyahat AJet de Orta Doğu seferlerini iptal etti
Seyahat

AJet de Orta Doğu seferlerini iptal etti

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
AJet de Orta Doğu seferlerini iptal etti

AJet tarafından yapılan açıklamada, İran hava sahasının kapanması nedeniyle bölgede artan güvenlik riskleri doğrultusunda 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerinin ve iptal edildiğini duyurdu. Ek iptallerin de yapılabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, şu ifadelere yer verdi:

"ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık. Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir. Yolcularımız güncel uçuş bilgilerine resmi kanallarımız üzerinden ulaşabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti

Gündem

Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23