  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kapıköy Gümrük Kapısı'nda sessizlik Estetik ameliyatında ihmal iddiası! Kesip biçtiler, başınız sağ olsun dediler Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar! Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere Diş eti kanamalarına son: Doğal ilacı çıktı! Diş etlerine bal sürmek dişçiden kurtarıyor... Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Sporcular için beslenme önerileri geldi diyetisyenden: İftarda çorba ve su ile başlayıp sonrasında hurma... Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi! ABD ile İsrail'in İran'a alçakça saldırıları sonrası İngiltere'den açıklama: Daha geniş bölgesel çatışmaya doğru tırmanma istemiyoruz
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere

Kökeni binlerce yıl öncesine uzanan örgü tekniği, bugün Karadeniz’de altınla buluşarak milyonluk takılara dönüşüyor. 50 bine varan ilmekle tamamen el emeğiyle örülen Trabzon hasırı hem kültürel mirası hem fiyatıyla dikkat çekiyor.

#1
Foto - Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere

7Bir dönem savaş meydanlarında zırh olarak kullanılan metal örgü tekniği, bugün altın tellerle ilmek ilmek örülerek mücevhere dönüşüyor.

#2
Foto - Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere

Bir dönem savaş meydanlarında zırh olarak kullanılan metal örgü tekniği, bugün altın tellerle ilmek ilmek örülerek mücevhere dönüşüyor. Türkiye'nin en köklü el sanatları arasında yer alan Trabzon hasırı, binlerce yıllık geçmişi ve tamamen el emeğine dayanan üretim tekniğiyle mücevher sektöründe ayrıcalıklı konumunu sürdürüyor.

#3
Foto - Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere

Kökeninin İskitler dönemine kadar uzandığı belirtilen örgü tekniği, ilk olarak zırh yapımında kullanıldı ve zamanla ustalar tarafından estetik bir forma dönüştürülerek takıya uyarlandı. Tarihte savaşçıları koruyan metal örgü sistemi, Trabzon'da altının tel haline getirilip ilmek ilmek örülmesiyle "altın kumaş" formuna dönüştü. Sabır ve ustalık gerektiren yapısıyla yüzyıllardır varlığını koruyan Trabzon hasırı, uzun yıllar boyunca özellikle Karadeniz düğünlerinin vazgeçilmez takıları arasında yer alıyor. Dayanıklılığıyla bilinen Trabzon hasırı, zırh örgüsünden gelen sağlam yapısı sayesinde defalarca işlenebiliyor, yenilenebiliyor ve uzun süre formunu koruyor. Son 10-15 yılda geliştirilen yeni tasarımlarla birlikte hasır, yalnızca düğün takısı olmaktan çıkarak günlük kullanım alanında da yaygınlaştı. Bileklik, kolye, küpe ve yüzük gibi farklı modellerle modern çizgi kazanan ürünler, farklı yaş gruplarına hitap etmeye başladı. Trabzon hasırının üretim süreci ise tamamen el emeğine dayanıyor. Altın önce tel haline getiriliyor, laboratuvar analizlerinden geçiriliyor ve ardından örücü kadınlara teslim ediliyor. Bir haftayı bulan süreçte 10 bin ile 50 bin arasında ilmek atılarak altın adeta kumaş gibi örülüyor. Her ürün farklı ellerden çıktığı için her birinin kendine özgü bir hikayesi bulunuyor.

#4
Foto - Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere

Binlerce yıllık geçmişi olan Trabzon hasırı, bugün yalnızca kültürel miras olarak değil, ekonomik değeriyle de gündeme geliyor. Gram altındaki yükselişle birlikte Trabzon hasırı setlerinin fiyatı milyon liraları bulurken, bazı özel tasarım ürünler otomobil fiyatlarıyla yarışır seviyeye ulaşıyor. Yüksek gramajlı ve çok sıralı özel üretim takımları 1 milyon liranın üzerine çıkarken, bazı koleksiyon ve özel sipariş ürünlerde rakamın birkaç milyon liraya kadar ulaşıyor. Bu seviyedeki fiyatlar, sıfır kilometre birçok otomobilin bedeline yaklaşıyor. Özellikle Karadeniz düğünlerinin vazgeçilmez takısı olan Trabzon hasırı, son yıllarda yatırım aracı olarak da değerlendirilmeye başlandı. Dayanıklı yapısı sayesinde defalarca işlenebilmesi ve değer kaybının sınırlı olması, ürünü sadece estetik bir aksesuar olmaktan çıkarıp ekonomik bir enstrümana dönüştürüyor. Altın işletmecisi Fatih Yılmaz Akdin, düğünlerin en çok aranan takısının Trabzon hasırı olduğunu belirterek, "Trabzon hasırı Türkiye mücevher sektörünün ağır abisidir. Türkiye'de ayrı bir yeri vardır çünkü üretim tekniği tamamen bize has, bu topraklara ait bir tekniktir. Türkiye'nin tek orijinal takısı diyebilirim. Bir sürü unvanı var ama en önemlisi binlerce yıllık bir geçmişe sahip olmasıdır. Bu sanatın kökeni İskitler dönemine kadar dayanıyor. O dönemlerde zırh örücülüğünde kullanılan örgü tekniği, zamanla ustalar tarafından takıya dönüştürülmüş ve Trabzon'da bambaşka bir kimlik kazanmıştır. Bugün Trabzon hasırı düğünlerin en çok aranan takısıdır. Ancak biz yaklaşık 10-15 yıldır bunu sadece düğün takısı olmaktan çıkarmak istedik. Günlük hayatta da herkesin Trabzon hasırı kullanmasını hayal ettik ve tasarımlarımızı buna göre geliştirdik. Şu anda günlük kullanım takıları arasında en üst sıralarda yer alıyor. Trabzon hasırı çok dayanıklıdır. Zırh örücülüğünden geldiği için sağlamdır, defalarca işlenebilir, yenilenebilir ve kolay kolay bozulmaz" dedi.

#5
Foto - Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere

Üretim aşamasında siyanür kullanmadıklarını vurgulayan Akdin, çevre dostu yöntemler geliştirdiklerini söyledi. Üretimlerinin tamamen el emeğine dayandığını söyleyen Akdin, "Bizim üretimimiz tamamen el emeğine dayanır. Örücü kadınlarımız bir ürünü yaklaşık bir haftada örer. 10 bin, 20 bin hatta 50 bine kadar ilmek atılır. Öncesinde altını tel haline getiririz, laboratuvar analizlerine tabi tutarız. Daha sonra örücülerimiz bu telleri adeta kumaş gibi örer. Ortaya çıkan telli kumaş, tasarım ve kilit sistemleriyle işlenerek mücevhere dönüşür. Her ürün farklı ellerden çıktığı için her birinin ayrı bir hikayesi vardır. Her ilmekte bir hayat izi vardır. Zaten markamız da bu hikâyelerden doğdu. Geçmişte örücülerimizin çoğu evlerinden çalışıyordu. Hala evinde çalışan kadınlarımız var ama yaklaşık yedi yıl önce sosyal haklara sahip örücülük projesini hayata geçirdik. Sigortalı çalışma sistemi kurduk, erken emeklilik hakkından faydalanan örücülerimiz oldu. Şu an üretimde çalışanların yaklaşık yüzde 90'ı kadın. Atölye kısmında eskiden sadece erkekler çalışırdı. Ancak kurduğumuz sistem ve geliştirdiğimiz üretim prosedürleri sayesinde kadınları da bu alanda yetiştirdik. Artık atölyede de kadın çalışanlarımız var. Üretim aşamalarında da önemli değişiklikler yaptık. Kuyumculuk sektöründe bazı aşamalarda siyanür kullanılır. Biz üretimimizde siyanür kullanmıyoruz. Renk verme ve temizlik aşamalarında çevre dostu yöntemler geliştirdik. Lazer kaynak sonrası oluşan kararmaları kimyasalla değil, geleneksel yöntemlerden ilham alarak temizliyoruz. Annemin iplikleri limon, karbonat ve tuzla temizleme yönteminden esinlenerek bunu kendi üretimimize uyarladım. Almanya'dan getirdiğimiz makinelerle de süreci daha sağlıklı hale getirdik" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere

Altın örücülüğü yapan Hülya Özkara, "En ham hali bizim elimizden geçiyor atölyeye veriyoruz atölye işliyor ve vitrine giriyor. Bu iş gerçekten zor. Ben 25 senedir yapıyorum. Aslında bu mesleği sürdüren çok kişi yok ve arkamızdan gelen genç nesil de yok. Ben annemden öğrendim hasırı ama ardımızdan gelen kimse yok. Halk eğitimlerde kurslar var ama oradan öğrenenler çok verimli olmuyor. Çünkü işin inceliğini tam olarak öğrenemiyorlar. Tam anlamıyla bir meslek olarak görmüyorlar. Yeni nesil genelde ‘öğreneyim, hemen para kazanayım' düşüncesinde. Oysa bu meslek, incelikleriyle birlikte öğrenilmesi gereken bir iş. Sadece tepe kırmak ya da altın deliğini görmek değil mesele. İşin çok daha ince detayları var. Bu iş bizim için yemek içmek gibi bir şey artık. Çünkü öğrendik ve biliyoruz. Yeni öğrenenler için zor ama biz severek yapıyoruz. Sevilmeden yapılacak bir iş değil aslında. Bu iş ne bir dantel ne de bir iğne oyası. Kendine has çok ayrıcalığı ve ince noktası var" diye konuştu.

#7
Foto - Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere

22 yıldır Trabzon hasırı örücülüğü yaptığını kaydeden İlknur Mazlum, "Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Sevmeyince yapılacak bir iş değil. İşin süresi de değişiyor. Bir haftada biteni var, on günde biteni var, bir ayda biteni var hatta üç günde bitirdiğimiz de oluyor. Eğer maddi olarak düşünürsen bu işi yapamazsın, çünkü sevmek lazım. Maddiyatı da var elbette ama sevmeden olmaz. Ben çok seviyorum gerçekten çok güzel bir şey. Ürüne başlayıp son aşamaya geldiğimde şöyle bakıp ‘bunu ben mi yaptım' diye gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor. Almanya'da yeni grev dalgası toplu u..
Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya sokaklarından bir video paylaşan gurbetçi ülkenin sağl..
İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu
Dünya

İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu

Terör devleti İsrail rahat durmuyor. İran'a saldıran Siyonist katiller, bir ülkeyi daha vurdu.
CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi
Gündem

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına bir yenisi Bolu’da eklendi! Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skan..
Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor
Gündem

Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarındaki ABD üssünü vurduğu belirtildi. BAE'deki saldırıda 1 kişinin öldüğü bilgisi geldi...
İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu
Dünya

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla savaşın fitili ateşlendi. Bölgede kırmızı alarma geçilirken Fransız hava yolu şirketi Air France, Tel Avi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23