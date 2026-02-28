  • İSTANBUL
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
AA Giriş Tarihi:

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yola çıkacaklar aman dikkat! D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar etkili oluyor.

Foto - Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

4 GÜNDÜR ETKİLİ OLUYOR -

Foto - Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde 4 gündür aralıklarla kar etkili oluyor.

Foto - Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Karayolları ekipleri, yağışın aralıklarla devam ettiği Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere mevkileri ile Karayolları Kavşağı'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Foto - Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Ekipler, güzergahtan geçen sürücüleri hız yapmamaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıyor.

