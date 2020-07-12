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Siyaset

Kızının görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tüy diken açıklama

İYİ Partili milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, emniyet şeridinden hızla giderek arkadaşlarının yanına yetişmeye çalışmış ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Konu hakkında konuşan İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Araç benim aracım. Benim aracımın geçiş üstünlüğü var" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 11:01:00 - 2020-07-12 11:18:40
Kızının görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tüy diken açıklama

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın kızı Dilara Türkkan, sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleriyle gündeme gelmişti.

Dilara Türkkan’ın emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmasının ardından Lütfü Türkkan kısa bir açıklama yaptı.

Konu hakkında Ahmet Hakan’a konuşan Türkkan, şunları söyledi:

"İnatla sustum. Ama araç benim aracım. Benim aracımın geçiş üstünlüğü var. Kızım da o sırada arkada oturuyordu. Ben de araçtaydım. Kızımın tek bir kusuru var: Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmak."

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Yorumlar

Raci

Seni seçip meclise gönderenler düşünsün. Belki tekrar aday olunca değerlendirirler.
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Özrü kabahatinden büyük!

Bu İP liler iyice zıvanadan çıktılar! Emniyet şeridini, acil durumlarda kullanabilirsin, kızının keyfi için değil!
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