Kızının görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tüy diken açıklama
İYİ Partili milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, emniyet şeridinden hızla giderek arkadaşlarının yanına yetişmeye çalışmış ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Konu hakkında konuşan İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Araç benim aracım. Benim aracımın geçiş üstünlüğü var" dedi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın kızı Dilara Türkkan, sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleriyle gündeme gelmişti.
Dilara Türkkan’ın emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmasının ardından Lütfü Türkkan kısa bir açıklama yaptı.
Konu hakkında Ahmet Hakan’a konuşan Türkkan, şunları söyledi:
"İnatla sustum. Ama araç benim aracım. Benim aracımın geçiş üstünlüğü var. Kızım da o sırada arkada oturuyordu. Ben de araçtaydım. Kızımın tek bir kusuru var: Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmak."
Siyaset
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