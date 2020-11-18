Kızını öldüren babaya verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 17 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı, internetten izlediği müstehcen videodaki kişiye benzeterek öldürdüğü gerekçesiyle "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına" çarptırılan Harun Yıldız hakkındaki hükmün gerekçesi tamamlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Ekim'de karara bağlanan davanın gerekçeli kararı taraflara tebliğ edildi.

Sanık Harun Yıldız'ın internetten müstehcen video izlediği sırada kızı Şeyma'ya ait olduğunu düşündüğü uygunsuz görüntülere denk geldiğini, bunun üzerine 6 Şubat 2020'de Çubuk'un Kargın bölgesinde kızını öldürdüğü hatırlatıldı.

Sanığın iddiası üzerine yapılan bilirkişi incelemesinde, söz konusu görünütlerin Şeyma'ya ait olmadığının tespit edildiğine dikkat çekilen kararda, "Videodaki kişi Şeyma Yıldız olsa bile bu durum, sanığa yönelik haksız bir eylem oluşturmamaktır. Bu nedenle sanığa yönelen haksız bir fiil oluşmadığından lehine 'haksız tahrik' hükümleri uygulanmamıştır." tespiti yapıldı.

Şeyma'nın olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilen kararda, sanık hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" ile "üstsoy veya altsoydan birini öldürmek" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" verildiği vurgulandı.

Kararda, suçun işleniş biçimi, olayın vahameti ve toplumda yarattığı infial ile yargılama sürecindeki davranışları göz önünde bulundurularak ayrıca sanık hakkında "takdir indirimi" uygulanmadığı ifade edidi.