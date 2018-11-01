0553 313 94 23
impression

Kızını döven öğretmeni yumruklayarak hastanelik etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kadir S. (31), kızını dövdüğünü iddia ettiği öğretmeni Nesmein Buluttekin'i okulda herkesin içinde yumrukladı. Öğretmen yaralı halde hastaneye kaldırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:26
Kızını döven öğretmeni yumruklayarak hastanelik etti

Olay, dün öğle saatlerinde, 15 Temmuz İlkokulu'nda meydana geldi. Bir ay önce Ankara'dan nakille Nazilli'ye gelen 4/D sınıfı öğrencilerinden Ö.S. (11), okul çıkışı ağlayarak eve döndü. Ö.S. ailesine, sınıf öğretmeni Nesmein Buluttekin'in kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Kadir S. okula gitti. Kadir S., merdivenlerde karşılaştığı 35 yıllık eğitimci Buluttekin'i yumrukladı. Dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan Nesmein Buluttekin, başını kalorifer peteklerine çarparak yaralandı. Kadir S., okuldan çıkıp uzaklaşırken, gürültüleri duyup dışarı çıkan diğer öğretmenler, kanlar içerisinde kalan Nesmein Buluttekin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nesmein Buluttekin'in başına 6 dikiş atıldı, gözlem altına alındı. Okulda inceleme yapan polis ekipleri, kamera kayıtlarından tespit ettiği Kadir S.'yi evine giderek gözaltına aldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Buluttekin ve Kadir S. birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yaralı öğretmene hastanede ziyaret

Olayı öğrenen meslektaşları, hastaneye gelerek Nesmein Buluttekin'i ziyaret etti. Okul idaresinin konuyu bildirmesi üzerine hastaneye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, yaralı öğretmenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Dağaşan, şiddetin kabul edilemez olduğunu, özellikle bir öğretmene yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Öğretmene yapılan saldırı sonrası adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma başlattığını açıklayan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, velinin iddialarını da araştıracaklarını belirterek, "Böyle bir olayın yaşanmamasını arzu ederdik. Konu yargıya intikal etti. Biz de idari açıdan soruşturma başlattık. Velinin iddialarını araştıracağız. Hiçbir konu şiddetle çözülmez. Çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimize yapılan saldırı, bizi son derece üzmüştür" dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:26
  1. Ankara
  2. Antalya
  3. kızını döven öğretmeni yumrukladı
  4. öğretmene saldırı
  5. Nesmein Buluttekin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selami Altınok'tan 'HDP' açıklaması: Gece yarısı bir telefon geldi
    1. Selami Altınok'tan 'HDP' açıklaması:..
    2. Yeni seçilen Brezilyalı ırkçı liderden..
    3. NASA duyurdu! İletişim kesildi...
    4. Avusturya'da binlerce kişiden ırkçı..
    5. Kocaeli'de zincirleme kaza! Ölü ve..
    6. Rus uzmandan kritik S-400 ve Türkiye..
    7. Fenerbahçe Bayern'i ezdi geçti!
    8. NASA açıkladı! İletişimi kaybettik
    9. Almanya'dan dikkat çeken ırkçılık..
    10. İngiltere'de flaş istifa! Bakan..
    11. Küstah Pompeo'dan tehdit gibi..
    12. Merkel tarafını seçti! Yaptırımlar..
    13. Ömür Gedik'ten 'burs' şovu! "İnşallah..
    14. Basit önlemlerle varisten korunmak..
    15. Beyaz çamaşırları beyazlatmanın 3 yolu
    16. ABD'de flaş iddia! Trump onu düşünüyor
    17. Sırt kaşıntısına ne iyi gelir?
    18. Geniz eti sorunlarının belirtileri..
    19. Saçkıran neden olur? Nasıl tedavi..
    20. Çocuğunuzda tırnak yeme alışkanlığı..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    Dehşet anları böyle anlattı: Bebek gibi oynadı benimle, bir ara kendimi bırakayım yesin beni dedim
    Dehşet anları böyle anlattı: Bebek gibi oynadı benimle, bir ara kendimi bırakayım yesin beni dedim