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Spor Kızılyıldız-Trabzonspor maçı CANLI İZLE
Spor

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5.hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-27 11:40:00 -
Kızılyıldız-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5.hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Peki, maç saat kaçta hangi kanalda?

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Kızılyıldız ile Trabzonspor bu akşam karşılaşacak. Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

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