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Aktüel

Kızıltepe’de 3 dilde ilahi dinletisi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanlar için üstü açık tur aracı ile 3 dilde ilahi dinletisi sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:05:23 -
Kızıltepe’de 3 dilde ilahi dinletisi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanlar için üstü açık tur aracı ile 3 dilde ilahi dinletisi sunuldu.


Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla Ramazan ayı dolayısıyla sunduğu 3 dilde ilahi dinletisi Kızıltepe’de sürdü. Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip Kızıltepe ilçesinde üstü açık otobüs ile cadde ve sokakları gezerek Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler seslendirdi. Büyük beğeni gören ilahi dinletisine vatandaşlar, pencere ve balkonlarına çıkarak eşlik etti.


Bir vatandaşında eline aldığı tef ile sanatçılara eşlik ettiği görüldü.

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