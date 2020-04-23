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Aktüel

Kızıltepe’de 23 Nisan kortejine vatandaşlar balkonlarından eşlik etti

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar için kortej oluşturdu.

2020-04-23 12:22:37 -
Kızıltepe’de 23 Nisan kortejine vatandaşlar balkonlarından eşlik etti

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar için kortej oluşturdu. Çocuklar ebeveynleriyle ellerine aldıkları ay yıldızlı bayraklarla korteje balkonlarından eşlik etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Mardin’in de aralarında bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması dün gece itibariyle başladı. 4 gün sürecek kısıtlama nedeniyle Kızıltepe’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sessizliğe büründü. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatıyla belediye ekipleri araçları ay yıldızlı bayraklar ve balonlarla süsleyerek kortej oluşturdu. Araçlarda bulunan palyaçolar çocukları eğlendirirken, çocuklar ve ebeveynleri ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla korteje balkonlarından eşlik etti.

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