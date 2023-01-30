Kızılelma'dan sonra Togg'a talip oldular! Milyonlarca dolarlık hamle

Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı ve Bayraktar Kızılelma'da kullanılan uçak lastiklerini de üreten Petlas 360 milyon $'lık yeni fabrika yatırımı için harekete geçti. Şirket ayrıca Togg ile görüşme yapıyor.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Temelleri 1955'te Abdülkadir Özcan tarafından atılan AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, Kırşehir'de 360 milyon dolarlık yeni bir fabrika yatırımına hazırlanıyor. Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, "Petlas'ın mevcutta yıllık üretim kapasitesi 240 bin ton ve yeni fabrika yatırımıyla yıllık üretim kapasitemizin 100 bin ton ilave ile 340 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz. 1.850 kişiye istihdam yaratacak bu fabrika yatırımımızda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor" dedi. Yalnız, binek ve hafif ticari araçlar için yeni nesil lastik üretim teknolojileriyle donatılacak tesisin inşaatına 2023'te başlamayı, 2025 ve 2026 itibarıyla tamamlayarak Avrupa'nın tek çatı altında en büyük lastik fabrikası olma pozisyonlarını korumayı hedeflediklerini söyledi.

TOGG'da olmak istiyor

Petlas tarafından üretilen yerli uçak lastiklerinin, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı ve Bayraktar Kızılelma projelerinde kullanıldığını anlatan Yalnız, Türkiye'nin yerli otomobili olan TOGG için de görüşmelerin sürdüğünü, bu nokta görev almak istediklerini dile getirdi. Petlas'ın 2022'de 47 milyon dolarlık yatırım yaptığına dikkat çeken Hakan Yalnız, "Petlas, AKO tarafından satın alındığı 2005'ten bu yana 17 yılda 630 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Kendi enerjisini üretecek

Petlas'ın sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının 2023'te de devam edeceğinin altını çizen Hakan Yalnız, "Üretim tesisimizin bulunduğu arazinin bir kısmına GES yaparak temiz elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyoruz. Toplam enerji tüketimimizin yüzde 60'ını kendimiz üretmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yeni pazarlara açılacak

Hakan Yalnız, sözlerini şöyle sürdürdü: "2022'de 120 ülkeye düzenli ihracatımız oldu. 2023'te daha önce Asya ve Afrika'da hiç satış yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere giriş yapmak istiyoruz. Arjantin, Şili, Brezilya gibi G. Amerika ülkelerinde payımızı artırmayı hedefliyoruz."