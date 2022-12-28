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Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Gündem Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Gündem

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma ile ilgili müthiş detayı açıkladı. "Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz. Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır." mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya bizim İHA'larla ilgili başarılarımızı manşetlerine taşıyor, şaşkınlıkla bakıyor. Şu anda Kızılelma'nın üretiminde 3 bin gencimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 15:22:00 -
Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan burada gündeme dair önemli ifadeler kullandı.

"Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz" şeklinde konuşan Erdoğan, "Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz. Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır." dedi.

Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından üretilen insansız savaş uçağı Kızılelma ile ilgili Erdoğan müthiş detayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya bizim İHA'larla ilgili başarılarımızı manşetlerine taşıyor, şaşkınlıkla bakıyor. Şu anda Kızılelma'nın üretiminde 3 bin gencimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

TANESİ 60 MİLYON DOLARDAN 300 ABD UÇAĞINA BUMİLLETİ SOYDURUP LAİKDEMOKRAT OLUN KARNINIZ DOYARDİYELERE OY VERİP AÇIM DİYEN BUNLARI DURURALAR

AKLANLAR NASIL DER AZABINIZ BOLOLSUN DÜNYADADA CEHENEMEDEDEDERMİ

3 BİN GEÇ İŞVERENLERE FABRİKAKUR DİYEN SİHALARI YAPLARA ATMADIKLARI İFTİRA BIRAKMAYALAR ELERİNDEN GEENDEN ÇOK FİTNE ÇIKARALARA 100YIL BATILI GİBİ İŞAŞMAŞ ALDIRMAYLAR

KİME BEDUA ETİ ETSİNDİYE DURURMANIN DERDİNE DÜŞTÜLER
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