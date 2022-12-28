Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan burada gündeme dair önemli ifadeler kullandı.

"Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz" şeklinde konuşan Erdoğan, "Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz. Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır." dedi.

Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından üretilen insansız savaş uçağı Kızılelma ile ilgili Erdoğan müthiş detayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya bizim İHA'larla ilgili başarılarımızı manşetlerine taşıyor, şaşkınlıkla bakıyor. Şu anda Kızılelma'nın üretiminde 3 bin gencimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.