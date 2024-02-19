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Dünya Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor! Gemiyi füzeyle vurdular
Dünya

Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor! Gemiyi füzeyle vurdular

Yeniakit Publisher
2024-02-19 22:23:00 - 2024-02-19 23:03:11
Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor! Gemiyi füzeyle vurdular

Kızıldeniz'de yaşanan gerilim artarak devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin dün Kızıldeniz’de İngiltere’ye ait bir yük gemisini iki füze ile hedef aldığını duyurdu.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki saldırılarına devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Yemen’deki İran destekli Husilerin dün sabah saatlerinde Kızıldeniz’de İngiltere’ye ait Belize bayraklı MV Rubymar adlı yük gemisini iki füze ile hedef aldığı duyurularak, füzelerden birinin gemiye isabet ettiği aktarıldı.

Saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Gemi imdat çağrısında bulunmuş ve koalisyona ait bir savaş gemisi başka bir ticari gemiyle birlikte MV Rubymar'ın mürettebatına yardım etmek üzere çağrıya yanıt vermiştir. Mürettebat ticari gemi tarafından yakındaki bir limana nakledilmiştir” denildi.

Husiler, iki ABD gemisini hedef aldı

Husiler, ABD’ye ait Sea Champion ve Navis Fortuna adlı ticari gemilere Aden Körfezi'nde saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husiler, saldırıların Filistinlilere destek ve Yemen'e yönelik "ABD-İngiltere saldırganlığına" yanıt olarak yapıldığını belirtti.

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