Kızılcık suyu hem karaciğeri tertemiz yapıyor, hem de toksinleri uzaklaştırıyor! Kadınların cildini gençleştiriyor

Kızılcık suyunu lıkır lıkır için karaciğeri temizliyor, yağlanmayı azaltıyor! Kızılcık suyu, 40’lı yaşlardan sonra kadınların cildini gençleştiriyor!

Kızılcık suyu, yüksek besin ve bağışıklık sağlığında hayati bir rol oynayan bir antioksidan olan C vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Kızılcık suyu içmek kan basıncını düşürmeye ve bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olabilir. Kızılcık suyu uzun zamandır idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) karşı evde tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca düzenli kızılcık suyu tüketimi cinsel sağlık açısından da faydalar sağlayabilir.

İçeriğinde bulunan yüksek lif miktarı sindirim sağlığını destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Kızılcık idrar yolu enfeksiyonunu önler. Diyabet, karaciğer ve böbrek gibi kronik hastalık riskini azaltır.

Kızılcık suyu genellikle çoğu sağlıklı birey için güvenli kabul edilir. Ancak, aşırı miktarda kızılcık suyu ve diğer kızılcık ürünleri tüketmek mide rahatsızlığı ve ishal gibi mide-bağırsak sorunlarına neden olabilir. Bu belirtilerin küçük çocuklarda görülme olasılığı daha yüksektir

Kızılcık suyu, sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve kalp sağlığını destekleyen antioksidanlar ve temel besinler açısından zengindir ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına yardımcı olabilir. Ölçülü tüketildiğinde, kızılcık suyu dengeli bir diyete iyi bir katkı sağlayabilir. Yanlış beslenme, hareketsizlik ve çevresel faktörlerin karaciğeri zorladığı günümüzde yön kızılcık suyuna çevrildi.

İşte kızılcık suyunun yararlarından bazıları:

Zengin antioksidan kaynağı!

Kızılcık suyu, günlük C vitamini ihtiyacınızın %26'sını karşılayan mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini, hücreleri ve DNA'yı serbest radikal adı verilen moleküllerin neden olduğu hasarlardan koruyan güçlü bir antioksidandır. Bu, kanser, kalp hastalığı ve daha birçok hastalığa yakalanma riskinizi azaltabilir.

Kalp sağlığını iyileştirebilir!

Antosiyaninler, kızılcık suyuna koyu kırmızı rengini veren antioksidanlardır. Atardamarların içinde plak oluşumunu engelleyerek kalp sağlığına fayda sağlarlar; bu da sertleşmiş atardamarlara, kalp krizlerine veya yüksek tansiyona yol açabilir. Birçok çalışma, kızılcık suyunun kolesterol seviyelerini ve kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermiştir.

Bağırsakları sağlıklı tutabilir!

Kızılcık suyundaki antioksidanlar, özellikle A tipi proantosiyanidinler, bağırsaklarınızda yaşayan zararlı bakteri miktarını azaltmaya yardımcı olarak bağırsak duvarını sağlıksız beslenmenin yol açtığı hasarlardan korur. Bu da sindiriminizi iyileştirebilir.

Kızılcık suyunun vitamin ve besin değerlerinin yanı sıra vajinal rahatsızlığı olan kişiler için ekstra faydaları vardır. Kızılcıktaki antioksidanlar iltihap giderici etkiye sahiptir ve adet sancılarını hafifletebilir. Araştırmalar, kızılcıkların vajinadaki iyi bakteri dengesini de iyileştirebileceğini göstermektedir

İdrar yolları enfeksiyonlarını önler!

Kızılcık suyunun en bilinen sağlık faydalarından biri, genellikle E. coli bakterisinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarını (İYE) önleme veya tedavi etme potansiyelidir. Kızılcık suyunda bulunan A tipi proantosiyanidinler, bu bakterilerin mesane ve idrar yolu duvarlarında birikmesini engelleyebilir.

Ülser oluşumunu önleyemeye yardımcı olabilir!

A tipi proantosiyanidinler (birçok bitkide bulunan bir polifenol sınıfıdır), mide zarına yapışarak ülsere neden olabilen Helicobacter pylori adlı bir bakterinin büyümesini durdurmaya da yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, kızılcık suyu içmenin bu bakterinin büyümesini durdurmada probiyotikler kadar etkili olabileceğini göstermektedir.

Cilt sağlığını korur!

Kızılcık suyu, yüksek antioksidan içeriği sayesinde cildinizi erken yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin yol açtığı hasara karşı korumaya yardımcı olabilir. Kızılcık suyundaki C vitamini, kolajen üretimi için de gereklidir. Kolajen, cilde güç, esneklik ve yapısal destek sağlayan, cildin sıkı ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olan bir protein türüdür.

Kızılcık ürünleri genellikle güvenli kabul edilir ancak özellikle küçük çocuklarda yüksek miktarda tüketildiğinde mide rahatsızlığına ve ishale neden olabilir.

Kızılcık suyu, bazı kan sulandırıcı ilaçlarla da sorunlara yol açabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, kızılcık suyunun ne kadarının güvenli olduğu konusunda doktorunuzla konuşun.

Hamilelik veya emzirme döneminde kızılcık suyunun güvenliğine dair çok az veri bulunmaktadır. Genellikle güvenli kabul edilse de hamileyseniz veya emziriyorsanız, özellikle idrar yolu enfeksiyonu gibi bir rahatsızlığı tedavi etmek için kullanıyorsanız, büyük miktarda kızılcık suyu tüketmeden önce doktorunuza danışın.

Kızılcık suyu hamilelikte içilir mi?

Kızılcık suyunu ölçülü olarak içmek güvenlidir ve hamileler de dâhil olmak üzere ciddi yan etkileri yoktur. Çoğu kişi kızılcık takviyelerini sorunsuz kullanabilir, ancak hamilelerin veya emziren annelerin, önce doktorlarıyla konuşmaları tavsiye edilir.

Kızılcık suyu aç karnına içilir mi?

Kızılcık suyu oldukça asidiktir ve özellikle aç karnına tüketildiğinde bazı kişilerde mide rahatsızlığına neden olabilir. Kızılcık suyu içtikten sonra herhangi bir sindirim sorunu yaşarsanız, suyla seyreltmeyi veya yemeklerle birlikte tüketmeyi deneyin.

Evde kızılcık suyu nasıl yapılır?ü

Kızılcıkları ayıklayıp yıkadıktan sonra tencereye koyun ve üzerini kaplayacak kadar su ekleyin. Kaynamaya başladığında ateşi kısın ve kızılcıklar yumuşayana kadar yaklaşık 20-30 dakika pişirin. Pişen kızılcıkları süzgeç yardımıyla süzün. Tahta kaşıkla çekirdekleri üste, püresi ve suyu da alttaki kaba geçene kadar ezin. Ardından bir sürahiye veya cam şişelere doldurarak servis edin.

Kızılcık suyu prostat için iyi midir?

Kızılcık suyu, idrar yolu enfeksiyonlarını önleme ve tedavi etmede etkilidir; ancak aynı zamanda prostat büyümesi hastaları için de faydalı olabilir. Kızılcık suyu, mesane sağlığına iyi geldiği bilinen fitokimyasallar açısından zengindir. Bu, prostat büyümesi olan kişiler için faydalı olmasının nedenlerinden biridir. Şekersiz kızılcık suyu prostat büyümesi olan kişilere özellikle önerilen içecekler arasında yer alır.

Kızılcık suyu tansiyonu yükseltir mi?

Düşük kalorili kızılcık suyu, sağlıklı yetişkinlerde kan damarlarını genişleterek ve kan akışını artırarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir mi?

Kızılcık ve kızılcık suyu, proantosiyanidinler adı verilen bir grup kimyasal içerir. Bunlar, idrar yolu enfeksiyonlarından sorumlu bakterilerin çoğalmasını engelleyebilir. Bu yüzden kızılcıklar aktif bir idrar yolu enfeksiyonunu durduramaz, ancak idrar yolu enfeksiyonları riskini önlemeye yardımcı olabilir.

Kızılcık, yağlı karaciğer hastalığına birebir. Antioksidan ve polifenol içeriğiyle karaciğer sağlığını destekliyor. Düzenli tüketim, karaciğer yağlanmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Kızılcık suyu ve taze meyve formu en etkili kullanım şekilleri arasında.

Yapılan araştırma!

Florida Üniversitesi Dermatoloji Bölümü'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırma, kızılcık suyunun özellikle 40 yaş üstü kadınlar için yaşlanma karşıtı faydalarını ortaya çıkardı. Rg.ru’da yer alan habere göre Nutrients dergisinde yayınlanan deneyin sonuçları, düzenli olarak özel hazırlanmış kızılcık suyu tüketen katılımcıların cilt durumunda önemli bir iyileşme olduğunu gösterdi.



Altı haftalık çalışma sırasında iki grup gönüllüye ya kızılcık suyu ya da test edilen üründen görsel olarak ayırt edilemeyen bir plasebo verildi. Katılımcılar hangi içeceği içtiklerini bilmiyorlardı ve tedavi eğtimleri arasında da üç haftalık bir ara vardı.



Saf konsantre meyve suyundan yapılan içecek, zengin bir biyoaktif madde kompleksi içeriyordu: şişe başına 193 mg prosiyanidin, 19,5 mg antosiyanin ve 24,2 mg flavonol.



Kızılcık suyu tüketen kadınlar cilt dokusunda ve sıkılığında gözle görülür bir iyileşme kaydetti. Özel ekipman kullanılarak yapılan objektif ölçümler cilt elastikiyetinde bir artış görüldü. Ayrıca cilt mikroflorası ve lipit tabakasında da olumlu değişiklikler kaydedildi.



Kızılcık suyunun, en belirgin yaşlanma karşıtı etkisi 40 yaş ve üzeri kadınlarda gözlenirken, içeceğin genç katılımcılar üzerinde bu kadar belirgin bir etkisi olmadı.