Prof. Dr. Devrim Akgündüz uyardı: Bunu yapmayın! Tatili test kampına çevirmeyin

Prof. Dr. Devrim Akgündüz'e göre; öğrencilerin bir dönemlik yorgunluğu zihinsel ve bedensel olarak yenilenerek atması gerektiğini belirten Prof. Dr. Devrim Akgündüz, okullar kapandığında verilen yoğun ödevleri eleştirdi. Prof. Dr. Akgündüz, sınav ve müfredat yetiştirme kaygısıyla verilen bu ödevlerin öğrenci gelişimine katkısının sınırlı olduğunun altını çizdi. Tatilde de test kitaplarına gömülen öğrencinin strese girdiğini velileri de olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Akgündüz, "Öğrencilerin yaratıcılıklarını tetikleyecek, fiziken ve ruhen rahatlatacak süreçlere ihtiyacı var. Gerçek bir hayat problemine odaklanmak, yüzlerce testten daha öğreticidir" dedi.