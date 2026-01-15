  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O ismi ısrarla istiyor Okan Buruk! Hayırlısı diyelim 3 yılda inanılmaz ciro: Burası darphane değil lise Başladılar: Sonunda Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi belli oldu! Galatasaray'da beklenen son... Kulis adı altında palavra! Bakan Şimşek’e iftira ellerinde patladı Prof. Dr. Devrim Akgündüz uyardı: Bunu yapmayın! Tatili test kampına çevirmeyin Karşılıklı takipleşmeler görünecek! Instagram'a yeni özellik geliyor En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi Müthiş harekat: Fenerbahçe'den eski yıldızı için flaş transfer hamlesi! Tedesco onay verirse...
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Prof. Dr. Devrim Akgündüz uyardı: Bunu yapmayın! Tatili test kampına çevirmeyin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Prof. Dr. Devrim Akgündüz uyardı: Bunu yapmayın! Tatili test kampına çevirmeyin

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Devrim Akgündüz Tatilin önemine yönelik'test çözme kampına' dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyerek ailelere ve öğretmenlere uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Prof. Dr. Devrim Akgündüz uyardı: Bunu yapmayın! Tatili test kampına çevirmeyin

Prof. Dr. Devrim Akgündüz'e göre; öğrencilerin bir dönemlik yorgunluğu zihinsel ve bedensel olarak yenilenerek atması gerektiğini belirten Prof. Dr. Devrim Akgündüz, okullar kapandığında verilen yoğun ödevleri eleştirdi. Prof. Dr. Akgündüz, sınav ve müfredat yetiştirme kaygısıyla verilen bu ödevlerin öğrenci gelişimine katkısının sınırlı olduğunun altını çizdi. Tatilde de test kitaplarına gömülen öğrencinin strese girdiğini velileri de olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Akgündüz, "Öğrencilerin yaratıcılıklarını tetikleyecek, fiziken ve ruhen rahatlatacak süreçlere ihtiyacı var. Gerçek bir hayat problemine odaklanmak, yüzlerce testten daha öğreticidir" dedi.

#2
Foto - Prof. Dr. Devrim Akgündüz uyardı: Bunu yapmayın! Tatili test kampına çevirmeyin

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yaratıcılık, eleştirel düşünme ve karmaşık problem çözme gibi yetkinlikleri yeni neslin olmazsa olmazı olarak sıraladığını hatırlatan Prof. Dr. Akgündüz, tatilin bu beceriler için bir atölye fırsatı sunduğunu söyledi. Laboratuvar için özel alanlara ihtiyaç olmadığını ifade eden Prof. Dr. Akgündüz, şu önerilerde bulundu "Mutfak bir kimya laboratuvarıdır; bir keki kabartan mayanın arkasındaki kimyasal reaksiyonu konuşmak, fen ve matematik becerilerini geliştirir. Salon bir mühendislik sahasıdır; bozulan bir cihazın içini açıp 'bu nasıl çalışıyor?' diye incelemek, geleceğin mühendislerini doğurur. Doğa en büyük gözlem alanıdır; şehirde bile olsa ağaçları ve mimari örüntüleri inceleyerek çocuklara sorunlara çözüm tasarlatılması gerekir."

#3
Foto - Prof. Dr. Devrim Akgündüz uyardı: Bunu yapmayın! Tatili test kampına çevirmeyin

'Kendin Yap' (Maker) kültürünün önemine değinen Prof. Dr. Akgündüz, internetteki kaynakların doğru kullanılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Akgündüz, pahalı setler yerine; tahta çubuklar, pipetler, pet şişeler ve hatta çubuk makarnaların kullanılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Akgündüz, makarnadan köprü tasarlamanın veya pet şişeden rüzgar enerjili araç yapmanın mühendislik bakış açısı kazandırdığının altını çizdi.

#4
Foto - Prof. Dr. Devrim Akgündüz uyardı: Bunu yapmayın! Tatili test kampına çevirmeyin

Teknoloji ve yapay zekanın yasaklanmak yerine bir 'pedagog' gibi kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Akgündüz, ChatGPT ve Gemini gibi üretken yapay zeka araçlarının öğrencilerin merakını derinleştirmesi için kullanılabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Akgündüz, anlamadığı bir konuyu yapay zekaya 'bunu 10 yaşında bir çocuğa anlatır gibi anlat' diyerek dinleyen öğrencinin kişiselleştirilmiş öğrenme yaşadığını ifade etti.cumhuriyet'in aktardığı habere göre; Prof. Dr. Akgündüz, "Ayrıca çocukların Code.org gibi platformlarla teknolojinin tüketicisi değil üreticisi olması gerekir" dedi. Prof. Dr. Akgündüz, "Öğretmenler birer öğrenme yolculuğu tasarımcısıdır. Tatilin onlar için de bir tazeleyicisi olması gerekir. Öğretmenlerin yenilikçi yöntemleri ve STEM projelerini incelemesi ikinci döneme çok daha ilham verici başlamalarını sağlayacaktır" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…
Gündem

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Türkiye günlerdir, yolsuzluk iddialarıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaş..
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan fenomen Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi, belediye koridorlarını sarsacak cinsten..
"Tayyip’in işi Allah’a kaldı" Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

“Tayyip’in işi Allah’a kaldı” Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı

1994’te İstanbul’u susuzluk ve çöp dağlarıyla Kerbela’ya çeviren CHP zihniyeti, aradan geçen onca yıla rağmen zerre ders almamış görünüyor; ..
Lavrov'dan İran açıklaması!
Dünya

Lavrov'dan İran açıklaması!

Rusya-İran ilişkilerine ilişkin önemli açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiçbir üçüncü tarafın Rusya-İran ilişkilerin..
İran'dan geri adım!
Dünya

İran'dan geri adım!

Arakçi, protestocuları idam etmeyeceklerini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki açıklamaları karşısında Amerikan yönetimine gar..
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Rabia Karaca’nın itirafları, CHP’li Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin dahil olduğu iddia edilen kirli ağı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23