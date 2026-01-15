Prof. Dr. Devrim Akgündüz uyardı: Bunu yapmayın! Tatili test kampına çevirmeyin

Teknoloji ve yapay zekanın yasaklanmak yerine bir 'pedagog' gibi kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Akgündüz, ChatGPT ve Gemini gibi üretken yapay zeka araçlarının öğrencilerin merakını derinleştirmesi için kullanılabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Akgündüz, anlamadığı bir konuyu yapay zekaya 'bunu 10 yaşında bir çocuğa anlatır gibi anlat' diyerek dinleyen öğrencinin kişiselleştirilmiş öğrenme yaşadığını ifade etti.cumhuriyet'in aktardığı habere göre; Prof. Dr. Akgündüz, "Ayrıca çocukların Code.org gibi platformlarla teknolojinin tüketicisi değil üreticisi olması gerekir" dedi. Prof. Dr. Akgündüz, "Öğretmenler birer öğrenme yolculuğu tasarımcısıdır. Tatilin onlar için de bir tazeleyicisi olması gerekir. Öğretmenlerin yenilikçi yöntemleri ve STEM projelerini incelemesi ikinci döneme çok daha ilham verici başlamalarını sağlayacaktır" diye konuştu.