Kızılcık şerbeti tarifi, nasıl yapılır? Kızılcığın faydaları

Kızılcık Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir.

Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.

Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K, E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

Ayrıca manganez, bakır, demir ve kalsiyum mineralleri de içeren kızılcığı asıl önemli yapan ise melatonin hormonu içeriğidir.

Fruktoz ve glikoz içeren kızılcık müsilajlı maddeler, flavonoidler, sitrik ve malik asit de içerir.

Tüm dünyada yaklaşık olarak 50 kızılcık otu çeşidi yer alır.

Türkiye iklimine ve toprağına uygun olan yabani kızılcık otu olarak bilinen C. Sanguinea L. kızılcık türüdür.

Kızılcık Faydaları Nelerdir?

Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur yüksek tansiyonu önler. Bu iki özelliği ile de kalp ve damar hastalılarına yakalanma riskini azaltır.

Kalp ve damar hastaları, felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecini hızlandırır.

Kızılcık ve şeker hastalığı arasında olumlu bir ilişki vardır. Kızılcık tüketiminin diyabeti ve kolesterol yüksekliğini önlediğini gösteren çalışmalar vardır.

Kızılcık bitkisinin faydaları arasında vücudun gücünü artırması da vardır. Kızılcık kirazı bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve vücudu mikroplardan korur.

Kızılcık bilimsel faydaları tez çalışmalarına da konu olmuştur. Antioksidan maddeler içeren kızılcık, vücutta yer alan zararlı maddelerin dışarıya atımını kolaylaştırır.

Kızılcığın içeriğinde yer alan melatonin hormonu, uykusuzluk problemini önlemede etkindir uyku düzenini sağlar ve vücudun biyoritmini düzenler.

Kızılcıkta yer alan proantosiyanidin maddesi diş etlerinin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur. Özellikle tartar, plak gibi diş rahatsızlıklarını engeller ve asitli yiyecek tüketimi sonucu dişlerde görülen rahatsızlıkları minimuma indirir.

Vücutta oluşan iltihapların tedavisinde önemli rol oynar. Yaraların daha çabuk iyileşmesine katkıda bulunur ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkindir.

Kanser hücrelerinin oluşumunu ve oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını önler.

Aşırı yemek yeme ve yediklerini sindirememe problemlerini ortadan kaldırır. Hatta ülser gibi mide rahatsızlıklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Kızılcık cilde faydaları ile özellikle kadınların gözde meyveleri arasındadır.

Antioksidan içeriği sayesinde cilde zarar veren ajanları yok ederek cildin parlamasına ve yaşlanma etkilerinin minimuma inmesini sağlar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kızılcık maskesi ile cildinize sağlıklı bir dokunuş sağlayabilirsiniz.

Kızılcık böbrek taşı oluşumunu engeller. Böbrek taşlarını düşürmek için kızılcık suyu tüketilmesi önerilir.

Faydaları ile ön plana çıkan kızılcık hamilelikte zararlı mı sorusu akılları kurcalayabilir.

Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar veya kızılcığa alerjisi olanların doktora danışmadan kullanmamaları gerekir.

Kızılcık faydaları cinsel olarak da bulunmaktadır, cinsel gücü artırdığı söylenmektedir.

Kızılcığın faydaları ile ilgili internette yapılan aramalarda kızılcık çorbasının faydaları, kızılcık hoşafının faydaları, kızılcık ezmesinin faydaları, kızılcık ekşisinin faydaları gibi farklı kızılcık kullanımlarına da bakılmaktadır.

En verimli sonuçların alınması için doğal kızılcığın çiğ tüketilmesi ya da kızılcık suyunun doğal yöntemlerle hazırlanması önerilmektedir.

Damak tadınıza göre farklı tarifleri de elbette deneyebilirsiniz ancak yapılan işlem ne kadar çok olursa meyve özünün fayda oranının değişebileceğini de göz önünde bulundurmanızı öneririz.

Kızılcık hapı faydaları nedeniyle yurt dışında ve ülkemizde de kullanılmaktadır.

Cranberry olarak geçen bitki aslında kızılcık ailesinden olan turna yemişinden üretilmektedir.

Takviye haplar konusunda kelime araştırmasını iyi yaparak istediğiniz sonuçları daha kolay alabilirsiniz.

Kızılcık çayı faydaları da meyvenin direkt tüketimi kadar yoğundur eğer çay içmeyi seviyorsanız kızılcığı sıcak içecek olarak da tüketebilirsiniz. Bu noktada önemli olan kızılcık çayı içinde doğal kızılcığın kullanılması ve katkı maddelerinin olmamasıdır.

Kızılcık Şerbeti Tarifi için Malzemeler

1 kg taze kızılcık meyvesi (250-300 gr kızılcık pestili de kullanabilirsiniz)

8 su bardağı ılık su

1 adet limonun suyu

3 su bardağı toz şeker

50 santim–1 metre tülbent (tel süzgeç de kullanabilirsiniz)

Kızılcık Şerbeti Tarifi Hazırlanışı

Kızılcık meyvelerini yıkayıp süzdükten sonra orta boy bir tencereye aktarın. Üzerine limon suyu, toz şeker ve ılık suyu ilave edip orta ısılı ateşte pişirin. Kızılcıklar iyice yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.

Tülbenti geniş bir tencereye yayın. Soğuyan kızılcık püresini azar azar koyup iyice sıkarak suyunu süzün. Elde ettiğiniz kızılcık şurubunu şişelere doldurup buzdolabına koyun. Kalan posayı atın. Servise sunarken su ve şeker ilave edip kıvamını kontrol edin. İçine birkaç tane karanfil atarak ve soğuk olarak servise sunun. Afiyet olsun.

Not: Kızılcık şurubunu yapmak için taze kızılcık meyvesi kullanabileceğiniz gibi, bulabilirseniz kızılcık pestili de kullanabilirsiniz. Ama pestil kuru bir malzeme olduğu için kullanmadan yarım saat kadar önce 3 su bardağı ılık suya koymalısınız.