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Aktüel

Kızılaydan selzedelere hijyen kiti

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelem sel olayında evlerine su basan ailelere hijyen seti ve içme suyu dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:04:55 -
Kızılaydan selzedelere hijyen kiti

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelem sel olayında evlerine su basan ailelere hijyen seti ve içme suyu dağıttı.


Düzce’nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeni ile sel meydana geldi. Olayın ardından ekipler anında müdahale ederken Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi ekipleri selin olduğu bölgede selzedelere hijyen kiti ve içme suyu dağıttı.

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