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Aktüel Kızılay’dan kan bağışı çağrısı
Aktüel

Kızılay’dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şube temsilcileri toplantısı için geldiği Edirne’de kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:09:00 -
Kızılay’dan kan bağışı çağrısı

Kızılayın kan ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Kınık, Türk Kızılayın ülke genelindeki 1500 hastaneden gelen kan talebini karşıladığını dile getirdi. Kınık, Türkiye genelinde kan sarfiyatının son dönemlerde arttığına işaret ederek, “Şu an hamdolsun asgari stok seviyesinin altında değiliz ancak şu anda sarfiyat yüksek. Kovid-19 salgını nedeniyle bekleyen ameliyatların şu an yapılıyor olması kan talebini artırdı. Bu talep artışına bağlı olarak bizim de bağış noktasındaki faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’de 300 farklı noktada kan bağışlarının alındığını, testlerin güvenli şekilde yapılıp hastanelere sevk edildiğini anlatan Kınık, düzenli kan bağışçısı oranını artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

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