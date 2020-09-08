Kızılay'dan "bağış kurban etiyle hazırlanan kavurma" görüntülerine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Türk Kızılay, vekalet yoluyla alınan kurban bağışlarıyla hazırlanan kavurmaların bir otelin mutfağında görüntülenmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kızılay Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Türk Kızılay Tatvan Temsilciği üzerinden 152 yıllık yardım çınarı olan kuruma yönelik sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğü belirtildi.

Tatvan temsilciliğinde yaşandığı belirtilen olayın ardından Kızılay Yönetim Kurulunca anında müfettiş görevlendirildiği ve görevlendirilen müfettişin ilgili temsilciliğe giderek çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte Tatvan temsilcisi soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için istifa etmiştir. İstifasını ve olayı ortaya çıkardığı belirtilen kişi hakkında iftira gerekesiyle suç duyurusunda bulunduğunu bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştur. Kızılay her yıl vekalet yoluyla aldığı kurban bağışlarını kavurma haline getirmekte ve yıl boyu ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır. Yılda yaklaşık olarak 1 milyon kutu kavurma konservesi elde edilmektedir. 3 kutu kavurmanın neden orada olduğu ancak müfettiş soruşturmasının sonunda ortaya çıkacak ve kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır. Olaya adı karışan kişinin Kızılay'dan ayrıldığının bilinmesine rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun henüz soruşturulan bir konu hakkında kesin hükümlerde bulunarak Kızılay'ı suçlaması, Kızılay camiasını derinden üzmüştür. Kızılay Yönetiminin görevlendirdiği denetim ekibinin herhangi bir usulsüz uygulama tespit etmesi halinde gereğinin yapılacağından tüm hayırseverlerimiz emin olmalıdır."