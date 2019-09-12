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Kızılay Yerköy’de kan bağışı kampanyası başlattı

Yozgat Kan Bağış Merkezi tarafından Yerköy İlçesinde kan bağış kampanyası düzenledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:07
Kızılay Yerköy’de kan bağışı kampanyası başlattı

Yozgat Kan Bağış Merkezi tarafından Yerköy İlçesinde kan bağış kampanyası düzenledi.


Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezi Doktoru Tuba Ceylan İl ve İlçelerde üç ayda bir kan bağış kampanyası düzenlediklerini belirterek kan bağışı tırının Yerköy’de 1 hafta kalacağını söyledi. Kan bağışında bulunmanın önemine de değinen Tuba Ceylan, "Kan, yapay olarak üretilmeyen ve kaynağı sadece insan olan bir sıvıdır. Yeni doğan bebekler, kanının değişmesi için kana ihtiyacı olan hemofil ve talasemi hastaları, açık kalp ameliyatı geçirecek insanlar ve trafik kazalarında yaralanan vatandaşlarımızın sizlerin bağışlayacağı kana ihtiyaçları vardır. Onlara ancak sizler hayat verebilirsiniz. Çünkü kan hayattır. Bu vesile ile kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.


Ceylan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Yerköy halkı kan bağışı konusunda oldukça duyarlı davranıyor. Ülkemiz genelinde kan bağışı sayısında oldukça azalma olduğu şu dönemde günlük hedefimiz olan 70-80 ünite kan bağışına Yerköylü vatandaşlarımızın çağrısız kalmayacağını umuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:07
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