Kızılay ve AFAD işbirliğinde Sakarya’da annelere karanfil dağıtıldı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da Türk Kızılayı ve AFAD ekipleri ile gönüllüleri anneler günü dolayısıyla müzikler eşliğinde sokak sokak gezerek annelere karanfil dağıttılar. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte annelerin mutlulukları ise adeta gözlerinden okundu.

Pandemi günlerine denk gelen anneler günü Sakarya’da unutulmadı. Türk Kızılayı ve AFAD işbirliğinde düzenlenen organizasyonda, sokak sokak gezen personel ve gönüllüler tarafından annelere karanfil dağıtıldı. İki kurum tarafından ortaklaşa düzenlenen ve özel bir organizasyon şirketinin işbirliğinde Sakarya’nın muhtelif cadde ve sokaklarında gezici araçla dolaşan personel ve gönüllü kişiler, anneler gününü unutmadıklarını yaptıkları etkinlikte gösterdiler. Kendilerine karanfil takdim edilen annelerin ise mutlulukları gözlerinden okundu.