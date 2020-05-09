Kızılay Ramazan’da kendi hedeflerini geçmeye çalışıyor

“Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna” sloganıyla başlattığı Ramazan kampanyasıyla hedeflediği 10 milyon insana yardım etmek için çalışmalarını hızlandıran Kızılay, ülke genelindeki yardım ağıyla ihtiyacı olanların yüzlerindeki tebessüm oluyor.

Gıda ve Hijyen Malzemeleri Ulaştırılıyor

Şubeleri, temsilcilikleri, Genç Kızılaycıları, kadın kolları ve gönüllüleriyle birlikte Anadolu’nun her bölgesine, ihtiyacı olan her insana ulaşmak için cansiperane bir şekilde çalışan Kızılay, ihtiyaç sahiplerinin kapısını pide, su, gıda ve hijyen malzemelerini vermek için çalmaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki çalışmalarına da devem eden Kızılay ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Aşevlerinde Kazanlar Kaynıyor

Yurt genelindeki aşevleri ve şubeleri aracılığıyla her gün 100 bin kişiye sahurluk ve iftarlık yemek hizmeti veren Kızılay’ın kazanları da aralıksız kaynamaya devam ediyor. Hayırseverlerin de desteğiyle her gün kaynayan kazanlarda pişen yemekler, ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaşmasının yanı sıra kimi zaman bir tarlada çalışan mevsimlik işçinin, kimi zaman da doğal afetler sebebiyle yolda kalan sürücülerin aşı oluyor.

Yurt dışındaki İhtiyaç Sahipleri Hayır Dualarını Gönderiyor

Bu yıl yardımlarının büyük bir çoğunluğunu yurt içine ayıran Türk Kızılay, yurt dışındaki ihtiyaç sahipleri için yerinden temin ettiği gıda malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor. Yardımlarla yarım milyon insana ulaşacak olan Kızılay, ulaştığı ailelerden de yapılan yardımlardan dolayı hayır duası alıyor.

Hayırseverlere Destek Çağrısı

Ramazan yardımlarını zaman ve mekan kavramını hiçe sayarak ihtiyacı olana ulaştırmak için çalışan Kızılay, hayırseverlerin de desteğini bekliyor. Hayırseverler, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr’den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışta bulunabiliyor.

Tüm operatörlerden de 1877’ye FİTRE ve FİDYE yazarak 27 TL’lik, RAMAZAN yazıp 2868’e mesaj atarak da 10 TL’lik bağış yapılabiliyor.