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Gündem Kızılay nerede? sorusunun cevabı manşette
Gündem

Kızılay nerede? sorusunun cevabı manşette

Asrın felaketi, 11 ili vurdu. İlk önce Kızılay seferber oldu. 2 bin çalışanı ve 4 bin gönüllüsüyle hizmet ordusu kurdu. AFAD'la birlikte çadır kentler oluşturdu. Günde 2.5 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek sundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 15:42:00 -
Kızılay nerede? sorusunun cevabı manşette

Kızılay, bölgeye 5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mutfak, 41 fırın ve 22 sahra mutfağı yolladı.

En ücra köylere ulaştı. Muayene, tahlil, röntgen, EKG, solunum testi yapan mobil klinikler açtı.

İlk günden bu yana 55 milyon kişiye yemek desteği sağladı.

5 sosyal market açtı. Her türlü ihtiyacı ücretsiz karşıladı.

Gıda, kıyafet, yatak, ısıtıcı, soba, odun ve kömür dağıttı.

"Hizmet Noktası Nerede" uygulaması ile beslenme alanı ve çadır kentlerin bulunmasını kolaylaştırdı.

Hatta diğer illere göç eden depremzedelere ulaştı. Yiyecek-içecek ve tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Afetzedelere psikolojik destek vermeye başladı.

Kaynak: Takvim

Türkiye depremin acısını yaşarken... Marketlere giren şoke oldu
Türkiye depremin acısını yaşarken... Marketlere giren şoke oldu

Ekonomi

Türkiye depremin acısını yaşarken... Marketlere giren şoke oldu

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Yorumlar

RAMSES

kediye dikkat ediliyor ş…siz otobüste insan var diyor hala enkazda kepçe aldı diyor OHAL 81 ilde olmalıydı vurgun ve dolandırıcılık olacağı belliydi diğer yakın illerde ev kiraları arttı .ufak ufak gene kıpırdanıyolar seçimi filan boş verip 81 ilde 1 ayda olsa OHAL olmalı .vurguncunun malına el konmalı .
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