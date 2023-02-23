Kızılay nerede? sorusunun cevabı manşette
Asrın felaketi, 11 ili vurdu. İlk önce Kızılay seferber oldu. 2 bin çalışanı ve 4 bin gönüllüsüyle hizmet ordusu kurdu. AFAD'la birlikte çadır kentler oluşturdu. Günde 2.5 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek sundu.
Kızılay, bölgeye 5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mutfak, 41 fırın ve 22 sahra mutfağı yolladı.
En ücra köylere ulaştı. Muayene, tahlil, röntgen, EKG, solunum testi yapan mobil klinikler açtı.
İlk günden bu yana 55 milyon kişiye yemek desteği sağladı.
5 sosyal market açtı. Her türlü ihtiyacı ücretsiz karşıladı.
Gıda, kıyafet, yatak, ısıtıcı, soba, odun ve kömür dağıttı.
"Hizmet Noktası Nerede" uygulaması ile beslenme alanı ve çadır kentlerin bulunmasını kolaylaştırdı.
Hatta diğer illere göç eden depremzedelere ulaştı. Yiyecek-içecek ve tüm ihtiyaçlarını karşıladı.
Afetzedelere psikolojik destek vermeye başladı.
Kaynak: Takvim