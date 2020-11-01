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Gündem Kızılay, İHH, Deniz Feneri ve Cansuyu deprem bölgesinde
Gündem

Kızılay, İHH, Deniz Feneri ve Cansuyu deprem bölgesinde

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, deprem sonrası çok sayıda personel ve Türk Kızılay gönüllüsünün seferber olduğunu, bölgede 5 ikram aracının, 5 mobil mutfağın, 3 sahra mutfağının bulunduğunu belirterek, "Sahada 56 bin 300 kişilik beslenme kapasitesi oluşturuldu. 17 mobil ikram aracından da vatandaşlara kesintisiz çay, kahve, çorba ve kek servisi yapılıyor. Beslenme ve barınma ihtiyaçlarında olası bir artış için de civar bölgelerdeki afet birimlerimiz teyakkuz halinde. Malzemeler araçlara yüklenmiş şekilde bekliyor” bilgisini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:39:00 -
Kızılay, İHH, Deniz Feneri ve Cansuyu deprem bölgesinde

Kınık, evine giremeyen, evi hasarlı olan vatandaşların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra psikososyal destek ekiplerinin de bölgede görev yaptığını ayrıca kan ihtiyacı bulunmadığını söyledi. Deniz Feneri Derneği depremin hemen ardından Ege, Antalya ve Afyon temsilciliklerinden 15 kişilik acil yardım ekibinin, battaniye, kuru gıda, meyve suyu, kek, sıcak çorba ve su ikramlarının yanı sıra yanı sıra hijyen malzemeleri ile bölgeye ulaştığını ekibin kriz sona erene kadar bölge halkına yardımların sürdürüleceği kaydedildi.

Cansuyu Derneği de depremin ardından ihtiyaçları tespit ederek, ekiplerini bölgeye gönderdi. Cansuyu İzmir Temsilciliği enkaz alanında yerini alırken, Cansuyu Kriz Masası tarafından koordine edilen diğer temsilcilikler de depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılanması bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Derneği de arama kurtarma ekiplerinin ardından bölgeye yardım malzemeleri sevk etti.

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