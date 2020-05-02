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Aktüel

Kızılay gönüllüleri yardım için sahada

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Malatya’da Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi gönüllüleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:56:07 -
Kızılay gönüllüleri yardım için sahada

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Malatya’da Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi gönüllüleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.


Ramazan ayı ile birlikte yardım faaliyetlerine de hız veren Yeşilyurt Kızılay Şubesi, gönüllülerin de desteği ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor. Sponsor ve bağışçıların desteği ile hazırlanan yardım kolileri, Kızılay’ın gönül elçileri tarafından belirlenen ailelere ulaştırılıyor. Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak adına gönüllüler ile birlikte sahada olduklarını belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Korkmaz, Ramazan ayı ile birlikte kan bağışı stoklarında da ciddi azalma olduğunu da belirterek, “Pandemi salgın ile azalan kan stoklarımız Ramazan ayının da gelmesi ile daha çok azaldı. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Çünkü kana her zaman ihtiyaç duyuluyor, bu kapsamda iftardan sonra açık olan kan merkezlerimize duyarlı tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.


Korkmaz, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde bağışta bulunmak isteyen vatandaşların da hiçbir sıkıntı olmadan kan merkezlerine gelebileceğini dile getirdi.

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