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Yerel Kızılay, Düzce'deki depremin ardından kumanya dağıttı
Yerel

Kızılay, Düzce'deki depremin ardından kumanya dağıttı

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlara Türk Kızılay tarafından çay ve kumanya dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 06:00:00 -
Kızılay, Düzce'deki depremin ardından kumanya dağıttı

Saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt yaşadı.

Evlerinin bulunduğu sokaklar ile kentin önemli noktalarında bekleyerek geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlara Türk Kızılay, sıcak çay ve kumanya dağıttı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi, Kızılay gönüllüsü gençler aracılığı ile Anıt Park Meydanı'nda bekleyen vatandaşlara ikramda bulundu.

 

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