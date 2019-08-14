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Kızılay Düzce selzedelerini unutmadı

Türk Kızılayı Düzce Şubesi ve Kızılay Akçakoca Temsilciliği, bağışlanan kurbanları Düzce’de meydana gelen sel felaketinde mağdur olan ailelere dağıttı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
Kızılay Düzce selzedelerini unutmadı

Türk Kızılayı Düzce Şubesi ve Kızılay Akçakoca Temsilciliği, bağışlanan kurbanları Düzce’de meydana gelen sel felaketinde mağdur olan ailelere dağıttı.


18 Temmuz’da meydana gelen Akçakoca ile birlikte 24 köyü sular altında bırakan sel felaketi sonrasında yüzlerce aile mağdur oldu. Selzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı Düzce Şubesi ve Türk Kızılayı Akçakoca temsilciliği, Kızılay’a bağışlanan kurbanları selzedelere ulaştırdı. Kızıyal Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri İdris Çalışkan, eski yönetim kurulu üyesi ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan tarafından kurban paylarını afet bölgesinde kapı kapı gezerek selden zarar gören ailelere dağıttılar.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
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