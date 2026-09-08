Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri

Çalışmalarında kullandığı kağıtların tamamının geri dönüşüm malzemelerinden oluştuğunu belirten Demirbaş, bu el sanatını yaklaşık 8 yıl önce bir Rus kanalında gördüğünü söyledi. O dönemde yöntemi öğrenebilmek için uzun süre araştırma yaptığını anlatan Demirbaş, süreci kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştığını kaydetti. Demirbaş, "Kağıtların tamamı geri dönüşüm. Bunu 8 yıl önce Rus kanalında öğrendim. Çok uğraştım, çok dikkatimi çekmişti kağıdın bu hale gelmesi. Tabii o zamanlar çeviri programları yoktu. Kendim çevirdim, bayağı bir uğraştım. Neyi nasıl kullanıyorlar bilmiyorum. Onları öğrenerek bu hale kadar getirdim" ifadelerini kullandı.