Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri

Düzce’de geri dönüşüm kağıtları Yasemin Demirbaş’ın elinde bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Yıllar önce televizyonda gördüğü yöntemden yola çıkan Demirbaş, kağıtları uzun süren işlemlerden geçirerek hasır görünümünde, kullanılabilir ürünler ortaya çıkarıyor. Kağıtları kesme, rulo haline getirme, boyama, örme ve sertleştirme aşamalarından geçiren Demirbaş, uzun ve sabır gerektiren bir çalışmanın ardından kağıdı kullanılabilir hale getiriyor. Kağıdın sanata dönüşüm sürecini anlatan Demirbaş, yaptığı çalışmanın emek ve sabır istediğini belirterek, "Ben el sanatları ile ilgileniyorum ve kağıdın sanata dönüşümü ile ilgileniyorum. Biraz sabır, biraz emek gerektiren kalıcı bir hale getiriyoruz. Artık kağıtlardan çıkarttığımız kağıtları hasır hale getirip nemden, sıcaktan ve sudan artık deforme olmama ihtimaline karşı sertleştirip bu şekilde sunum yapıyoruz" dedi.