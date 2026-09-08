  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ‘utanç verici’ demişti! Ecdat yadigarı kitapları kurtaran isim konuştu İstemezükçüler belki biraz utanır: Avrasya Tüneli'nde yeni araç geçiş rekoru! Osimhen'siz Sporting Lizbon yıkılabilecek mi? Tüm taraftarlar Çarşamba'yı bekliyor sabırsızlıkla... Emine Erdoğan'dan 'Dünya Okuma Yazma Günü' paylaşımı: Sayısız hayatı değiştirdik Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak? Ortaya çıktı: Tüm rakamlar O'nu işaret ediyor... Trabzonspor'a 2.05'lik hoca Trump tahmini gündem olmuştu! Çin’in Nostradamus’undan çarpıcı tahmin: Bu kez 2027’yi işaret etti
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri

Düzce’de el sanatlarıyla ilgilenen Yasemin Demirbaş, geri dönüşüm kağıtlarını kesme, boyama, örme ve sertleştirme işlemlerinden geçirerek dayanıklı ürünlere dönüştürüyor. Ortaya ise adeta sanat eserleri çıkıyor.

#1
Foto - Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri

Düzce’de geri dönüşüm kağıtları Yasemin Demirbaş’ın elinde bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Yıllar önce televizyonda gördüğü yöntemden yola çıkan Demirbaş, kağıtları uzun süren işlemlerden geçirerek hasır görünümünde, kullanılabilir ürünler ortaya çıkarıyor. Kağıtları kesme, rulo haline getirme, boyama, örme ve sertleştirme aşamalarından geçiren Demirbaş, uzun ve sabır gerektiren bir çalışmanın ardından kağıdı kullanılabilir hale getiriyor. Kağıdın sanata dönüşüm sürecini anlatan Demirbaş, yaptığı çalışmanın emek ve sabır istediğini belirterek, "Ben el sanatları ile ilgileniyorum ve kağıdın sanata dönüşümü ile ilgileniyorum. Biraz sabır, biraz emek gerektiren kalıcı bir hale getiriyoruz. Artık kağıtlardan çıkarttığımız kağıtları hasır hale getirip nemden, sıcaktan ve sudan artık deforme olmama ihtimaline karşı sertleştirip bu şekilde sunum yapıyoruz" dedi.

#2
Foto - Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri

Üretimin birçok farklı aşamadan oluştuğunu ifade eden Demirbaş, kağıdın ilk olarak kesildiğini ve rulo haline getirildiğini söyledi. Demirbaş, "Kağıdın hammaddesini alıp kesip rulo haline getiriyoruz. Rulodan sonra boyama aşamasına geçiyoruz. İstenilen pigmentlere getirdikten sonra çubuklarla örme işlemine başlıyorum. Örme işleminin ardından ürünü ortaya çıkarttıktan sonra 4 katmandan daha geçiriyorum. Tekrardan boyaya giriyor, sonrasında sertleştirme yapıyoruz. Bir kez daha sertleştirme işleminin ardından taşlaştırılmış ham kullanılabilir hale geliyor ve kağıttan çıkıyor" diye konuştu.

#3
Foto - Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri

Çalışmalarında kullandığı kağıtların tamamının geri dönüşüm malzemelerinden oluştuğunu belirten Demirbaş, bu el sanatını yaklaşık 8 yıl önce bir Rus kanalında gördüğünü söyledi. O dönemde yöntemi öğrenebilmek için uzun süre araştırma yaptığını anlatan Demirbaş, süreci kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştığını kaydetti. Demirbaş, "Kağıtların tamamı geri dönüşüm. Bunu 8 yıl önce Rus kanalında öğrendim. Çok uğraştım, çok dikkatimi çekmişti kağıdın bu hale gelmesi. Tabii o zamanlar çeviri programları yoktu. Kendim çevirdim, bayağı bir uğraştım. Neyi nasıl kullanıyorlar bilmiyorum. Onları öğrenerek bu hale kadar getirdim" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri

Yöntemin zaman içerisinde Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladığını dile getiren Demirbaş, "Sonradan yavaş yavaş Türkiye çapında da bu iş yayılmaya başladı. Kimisi kendi bilgilerine dayanarak bu işi yapıyor. Kimisi de hasıra getirebilmeyi başarabiliyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü
Dünya

Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü

Hindistan’ın başkenti Delhi’de üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kaldığı 5 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını..
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Gündem

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan..
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın gerilimi bu kez Antalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Alanya’da kendisini gösterdi. 5 yıldız..
Siyonist işgalciler geri çekiliyor! ABD baskısıyla köşeye sıkışan Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!
Gündem

Siyonist işgalciler geri çekiliyor! ABD baskısıyla köşeye sıkışan Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Washington’dan gelen ağır baskılar ve ABD Büyükelçisi Mike Huckabee’nin fanatik yerleşimcileri "terörist" olarak nitelendirmesinin ardından ..
Veyis ateş hakkında tahliye kararı
Gündem

Veyis ateş hakkında tahliye kararı

Gazeteci Veyis Ateş'in ilk duruşmada tahliye edildiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi! İşte ilk sözleri...
Gündem

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi! İşte ilk sözleri...

Yıllarca devletin imkanlarını tepe tepe kullanıp ardından kirli siyasi hesaplarla muhafazakar tabana sırtını dönen Gelecek Partisi kurucusu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23