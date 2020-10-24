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Aktüel Kızılay 10 yıllık yol haritasını belirliyor
Aktüel

Kızılay 10 yıllık yol haritasını belirliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Önümüzdeki 10 yılda Kızılayın nereye gitmesi gerektiğini, on yıl sonra Kızılayı nerede görmek istediğimizi büyük Kızılay ailemizle birlikte belirlemiştik. Şimdi o hedefe ulaşmak için icra edilecek projelerimizin detaylarını ve yol haritasını belirlemek için çalışacağız.” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:39:00 -
Kızılay 10 yıllık yol haritasını belirliyor

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 2021-2030 on yıllık Stratejik Planı’nı hayata geçirmeye hazırlanan Kızılay, yol haritasını toplumla birlikte belirlemek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. 2030 Stratejik Planı’nı pandemi sürecinin ortaya çıkardığı yeni düzen gerçeğiyle ele alacak Kızılay yönetimi, küresel ve ulusal insani hedeflerin ışığında gönüllüsünden çalışanına, faydalanıcısından bağışçısına tüm paydaşları ile birlikte kararlaştırılan 10 yıllık amaç ve hedefleri toplumla paylaşacak. Seyrüsefer Çalıştayı adı verilen çalıştay bugün başlayacak ve 3 gün sürecek. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştay süresince “Dünyanın Meseleleri”, “İnsanın Meseleleri”, “İnsani Finans ve Sürdürülebilirlik”, “Kurumsal Gelişim ve Dönüşüm” başlıklarında paneller düzenlenecek.

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