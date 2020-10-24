Kızılay 10 yıllık yol haritasını belirliyor

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 2021-2030 on yıllık Stratejik Planı’nı hayata geçirmeye hazırlanan Kızılay, yol haritasını toplumla birlikte belirlemek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. 2030 Stratejik Planı’nı pandemi sürecinin ortaya çıkardığı yeni düzen gerçeğiyle ele alacak Kızılay yönetimi, küresel ve ulusal insani hedeflerin ışığında gönüllüsünden çalışanına, faydalanıcısından bağışçısına tüm paydaşları ile birlikte kararlaştırılan 10 yıllık amaç ve hedefleri toplumla paylaşacak. Seyrüsefer Çalıştayı adı verilen çalıştay bugün başlayacak ve 3 gün sürecek. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştay süresince “Dünyanın Meseleleri”, “İnsanın Meseleleri”, “İnsani Finans ve Sürdürülebilirlik”, “Kurumsal Gelişim ve Dönüşüm” başlıklarında paneller düzenlenecek.