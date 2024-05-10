Kızılay, 1. Dünya Savaşı sırasında yazılan esir mektuplarını yayınladı! Yüzyıllık emanet

1863 yılında İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin insani yardım çabalarını onurlandırmak için 8 Mayıs günleri Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü olarak kutlanıyor. Türk Kızılay da bu küresel hareketin bir parçası olarak, 8 Mayıs’ı "Yüzyıllık Emanet: Esir Mektupları" adlı anlamlı sergiyle kutladı. Kızılay arşivlerinde bulunan, 1'inci Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin mektupları, kartlar, listeler, defterler, döneme ait pul ve zarflar ile fotoğraflar Karaköy'deki Paket Postanesi'nde sergilendi. Etkinliğe, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Jessie Thomson, diplomatik misyon temsilcileri ile davetliler katıldı.

MEKTUPLAR DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİME AÇILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT ve Kızılay’ın ortaklaşa organize ettiği sergide yer alan belgeler, savaş esnasında esir düşen askerlerin aileleriyle iletişim kurduğu yürek burkucu mektupları içeriyor. Bu mektuplar, savaşın sadece stratejik bir mücadele olmadığını, cephe gerisinde derin insani dramları da barındırdığını da gözler önüne seriyor. Mektuplar aynı zamanda Kızılay'ın savaş döneminde üstlendiği kritik insani rolü de anlatıyor. O dönem esirlerin aileleriyle iletişim kurmasının tek yolu olan mektuplar yüz yıl sonra bile binlerce aileye ulaştırıldı. Türk Kızılay arşivinde emanet altına alınan farklı coğrafyalardaki esir mektuplarında bahsedilen konular, beklentiler ve iletilen talepler, bugün o döneme şahitlik etmeyi sağlıyor. Sergi için 75 esir defteri, 127 esir listesi, 25.504 esir mektubu ve 308.645 esir kartı günümüz Türkçesine çevrildi. Çevirilerin önemli bir bölümü dijitale aktarılarak https://www.100yillikemanet.com/ adresinde erişime açıldı.

Gazze’ye 50 bin ton yardım

Serginin açılışında konuşan Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, Kızılay ile Kızılhaç'ın kurulduğu günden bu yana tarihi role sahip olduğunu belirterek “Bu harekete mensup 191 ülkede birçok iyi insan var. Dünya haritasını önümüze koyup, elimizi nereye dokundurursak orada bu iyilik hareketin mensupları var. Her krizde öne çıkan Kızılayımız bugün de en büyük insani dramlardan birinin yaşandığı Gazze'de. Kızılay ve AFAD iş birliği bölgeye 50 bin ton yardım malzemesi gönderdik” dedi.

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