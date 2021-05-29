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Gündem Kızı yaşındaki kadınla gayr-i meşru ilişki yaşayan Onur Ünlü'den ibadethanemize skandal hakaret!
Gündem

Kızı yaşındaki kadınla gayr-i meşru ilişki yaşayan Onur Ünlü'den ibadethanemize skandal hakaret!

Kızı yaşındaki bir kadınla gayr-i meşru ilişki yaşayan yönetmen bozuntusu Onur Ünlü, ibadethanemize yaptığı alçak hakaretle tüm tepkileri üzerine çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:56:00 - 2021-05-30 00:23:48

 Yeniakit.com.tr 

Kızı yaşındaki bir kadınla gayr-i meşru ilişki yaşayan Onur Yılmaz adındaki ahlaksız 'yönetmen', 'İstanbul'un helaları' adında bir çekim yaptı. Videoya cami minaresinin görüntüsü ile başlayan Yılmaz, sahneyi tuvalette devam ettirdi. Aralıksız yapılan çekimlerde camiye ait tuvalete girildiği anlaşılırken, kendi sapık zihniyetinde bir zavallının tuvalet duvarına yazdığı, belki de kendisinin yazıp çizdiği yazılar ile görseller görüntülendi. Çekimdeki ahlaksız yazı ile görseller, blurlama ile kapatılmazken, Müslümanların ibadethanesi ile açıkça alay edildi. Videonun tamamına uhrevi bir müzik de eklenerek yapılan çekim, İslamofobik zihinlerin sadece yurtdışında değil, içimizde de olduğunu gözler önüne serdi.

İstanbul'un fethine 'işgal' demişti!

Onur Ünlü adındaki alçak şahıs, geçtiğimiz yıllarda İstanbul'un fethine ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Hiç kimseye tahammül etmek zorunda değilim, kimse de bana tahammül etmek zorunda değil. Öyleyse, İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevineceğim." demişti. Bu mesajıyla, vatandaşlardan 'Bir Bizans artığı' tepkisini alan Ünlü, yaptığı bu alçak çekimle vatandaşların 'Biz bizans artığı' iddialarını güçlendirdi.

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