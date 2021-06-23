Kızı dağa kaçırılan acılı annenin feryadı: HDP bizden alıp kopardı
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden anne Aydan Arslan, "Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz, bizden alıp kopardılar." diyerek kızına 'teslim ol' çağrısında bulundu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 660’ıncı gününe girdi.
HDP önünde evlat nöbeti
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 660’ıncı gününde de devam ediyor.
5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 660 gündür burada olduklarını ve kızını almadan gitmeyeceğini söyledi.
Aydan Aslan, “7 yıldır evladımı benden koparmışlar, 1 buçuk yıldır eyleme başladım. Kesinlikle kalkmayacağız, sonuna kadar oturacağız. Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz, bizden alıp kopardılar. Kızıma çağrım beni görüyor ve duyuyorsan güvenlik güçlerimize teslim ol korkma kaç gel” dedi.