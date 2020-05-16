Kızı Ceylan'ı öldüren Müslüm Aslan cezaevinde intihar etti
Gaziantep'te 9 yaşındaki Ceylan Aslan'ı döverek öldüren Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini çarşafla asarak intihar etti.
Gaziantep'te 17 Nisan günü 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde boğarak öldüren baba Hüseyin Aslan, tutuklanarak önce Gaziantep Cezaevi'ne, buradan da 11 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Sabah saatlerinde sayım yapan infaz koruma memurları Müslüm Aslan'ı tek kaldığı koğuşta ranzada asılı buldu.
Çarşafla astı
Ranzayı dik duruma getirerek çarşafla kendisini asıp, intihar ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.