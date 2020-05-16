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Kızı Ceylan'ı öldüren Müslüm Aslan cezaevinde intihar etti

Gaziantep'te 9 yaşındaki Ceylan Aslan'ı döverek öldüren Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini çarşafla asarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:09:00 -
Kızı Ceylan'ı öldüren Müslüm Aslan cezaevinde intihar etti

Gaziantep'te 17 Nisan günü 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde boğarak öldüren baba Hüseyin Aslan, tutuklanarak önce Gaziantep Cezaevi'ne, buradan da 11 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Sabah saatlerinde sayım yapan infaz koruma memurları Müslüm Aslan'ı tek kaldığı koğuşta ranzada asılı buldu.

Çarşafla astı

Ranzayı dik duruma getirerek çarşafla kendisini asıp, intihar ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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vedat uşaklıgil ataseven

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