Kızı Aslı Baykal kadar olamadı! Deniz Baykal ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın partisinden istifasından sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deniz Baykal ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme yapmak için sözleştikleri öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Deniz Baykal ile görüştü.

Gök, Baykal’ın "Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. CHP örgütleri; inançla, birlik halinde bu mücadelenin içinde eksiksiz yer almalıdır. CHP ve Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok önemli işler yapıyorlar." dediğini aktardı.

Gök, öte yandan Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.

Levent Gök, Kılıçdaroğlu ve Baykal’ın önümüzdeki günlerde bir araya gelmek için sözleştiklerini de söyledi.