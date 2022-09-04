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Yerel Kızgın dananın boynuz darbesi sahibini öldürdü
Yerel

Kızgın dananın boynuz darbesi sahibini öldürdü

İzmir’in Kiraz ilçesinde satın aldığı dananın saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 08:04:00 -
Kızgın dananın boynuz darbesi sahibini öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş ilçesinde kurulan hayvan pazarından dana alan 47 yaşındaki Mehmet Kırlı, aldığı danayı Kiraz ilçesinde bulunan ağırına götürdü. Burada aldığı hayvanı araçtan indirmeye çalışırken hırçınlaşan dananın saldırısına uğrayan Mehmet Kırlı'nın kalbine dananın boynuzu saplandı. Olayı gören aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk babası Kırlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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