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Gündem Kız yurdu önünde mastürbasyon yapan alçakla ilgili flaş gelişme! Yok artık daha neler
Gündem

Kız yurdu önünde mastürbasyon yapan alçakla ilgili flaş gelişme! Yok artık daha neler

İzmir’in Buca ilçesinde kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medyaya yansımasının ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 11:47:00 -
Kız yurdu önünde mastürbasyon yapan alçakla ilgili flaş gelişme! Yok artık daha neler

 

İzmir’in Buca ilçesinde kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medyaya yansımasının ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüpheliyi yakalamak için titiz bir çalışma yürüterek 30 ayrı kamera incelemesi yaparak şüphelinin kimliğini belirledi. Daha önce de cinsel taciz suçundan kaydı olduğu belirlenen S.A., gece saatlerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyük tepki çekmişti

Buca ilçesinde bulunan Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda çekildiği belirlenen görüntülerde S.A.'nın, kız yurdu önündeki kaldırımda durarak mastürbasyon yaptığı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınmış, sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı. Şüphelinin her akşam yurt önüne geldiği ve aynı uygunsuz hareketleri yaptığı da öne sürülmüştü.

 

 

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