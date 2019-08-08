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Kız meselesi yüzünden kardeşleri vuran iki zanlı tutuklandı

Adana’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kardeşi vurduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
Kız meselesi yüzünden kardeşleri vuran iki zanlı tutuklandı

Adana’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kardeşi vurduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Göl Mahallesi’nde 28 Temmuz Pazar günü meydana geldi. Vedat E.(26) ile Muhammet E.(22) Çatalan Köprüsünde bir süre eğlenip daha sonra yola çıktı. Bu sırada iddiaya göre, Muhammet E. bir eğlence mekanının önünde eski sevgilisi G.U.’yu gördü. Muhammet E., G.U.’ya seslenerek "burada ne yapıyorsun gel gidelim" diyerek otomobiline davet etti. Bu sırada genç kızın yanında bulunan Ali D. (29) "Yanımdaki kadını nasıl çağırırsın" diyerek Muhammet E. ile tartışmaya başladı. Kavgaya Muhammet E.’nin yanındaki Vedat E. de katıldı. İki şahıs Ali D.’yi darp etti. Araya giren vatandaşlar kavganın büyümesini önledi. Taraflar olay yerinden ayrıldı. Muhammet E. bir süre sonra ise G.U.’yu Adnan Menderes Bulvarında eğlendiklerini söyleyerek oraya götürdü. Bu durumu duyan Ali D., yanına kardeşi Gökhan D. (24) ve arkadaşı Sergen Ç.’yi (23) alarak Adnan Menderes Bulvarına gitti. Burada Muhammet E. ve Vedat E.’nin G.U. ile eğlendiğini görünce 3 kişi birden ateş etti. Açılan ateş sonucunda Muhammet E. ile Vedat E. yaralandı. Zanlılar daha sonra olay yerinden kiralık otomobil ile Pınar Mahallesi’ne kaçıp burada otomobili park edip yaya olarak arkadaşının evine oradan da bir otomobil ile Mersin’e kaçtı. Yaralı şahıslar ise vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelip zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada zanlıların Mersin’e kaçtığını ve tekrar Adana’ya geldiğini saptadı. Polis yaptığı operasyonda Gökhan D. ve Sergen Ç.’yi yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. Polisin Ali D.’yi yakalamak için çalışması devam ediyor. Yaralıların ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
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