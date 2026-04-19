Kız kardeşlerini döven damadı öldüren kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet istendi

Diyarbakır’da, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla kadının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülen Baran U. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olaya ilişkin 2’si tutuklu 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, henüz 20 günlük evli olan Baran U. ile eşi arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı ve bu süreçte kadına şiddet uygulandığı iddia edildi.

PAZAR YERİNDE SALDIRI

İddianamede, kadının durumu ailesine anlatmasının ardından yakınlarının pazarda tezgâh açan Baran U.’nun yanına gittiği belirtildi.

Sanıkların araçtan inerek ellerindeki bıçak ve sopalarla Baran U. ile babası Naif U.’ya saldırdığı, olayda Baran U.’nun hayatını kaybettiği, babasının ise ağır yaralandığı ifade edildi.

Yaralanan baba Naif U., ifadesinde pazar yerinde aniden saldırıya uğradıklarını ve bıçaklandığını belirtti.

Olayda hayatını kaybeden Baran U.’nun kardeşi Aziz U. da, aileler arasında sorunlar bulunduğunu ve saldırı sırasında babasıyla birlikte darbedildiklerini söyledi.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Sanıklardan Nafiz U., kardeşine şiddet uygulandığını öğrendiklerini, olay günü konuşmak amacıyla pazara gittiklerini ileri sürdü.

Diğer sanık Deniz U. ise amaçlarının tarafları uzlaştırmak olduğunu iddia ederek, yaşanan olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

İddianamede, sanıkların “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarını fikir ve eylem birliği içinde işledikleri belirtilerek, 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.